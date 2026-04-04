Conflicto en Oriente Medio
La Guerra de Irán ha dejado 13 militares de EE.UU. muertos y 365 heridos
¿Cómo puede sobrevivir tras las líneas enemigas el piloto derribado en Irán?
La mayoría de bajas son del Ejército, seguido por la Armada
La 'operación Furia Épica', la denominación de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán según el Pentágono deja hasta este sábado 365 militares estadounidenses heridos y 13 fallecidos. El conflicto se inició el pasado 28 de febrero. Las cifras han sido desglosadas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) que explicó que del total de 365 efectivos heridos en combate, 247 pertenecen al Ejército de EE.UU.
Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea. De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.
Las cifras reveladas no incluirían las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense. Uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida, mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar a un segundo tripulante, del que no ha trascendido su situación.
Al menos cuatro naves estadounidenses fueron alcanzadas por los ataques iraníes, según fuentes militares citadas por NewsMax. Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó NBC.
Además, un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní. El único piloto que viajaba en la nave fue rescatado por las autoridades estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado que el ataque iraní vaya a afectar las supuestas negociaciones con Teherán.
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