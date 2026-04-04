El conflicto de Irán ya impacta en los precios mundiales de los alimentos: cereales, leche y azúcar son un 2,4% más caros

Los precios mundiales de los alimentos básicos aumentaron en marzo por segundo mes consecutivo, hasta un 2,4%, por la subida del coste de la energía que ha provocado la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Así, los cereales, la carne, los productos lácteos, los aceites vegetales y el azúcar subieron el mes pasado, por una parte, por el propio comportamiento del mercado en esta época del año, pero también por cómo han impactado los precios energéticos, según ha informado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su informe mensual. Este segundo repunte empieza a preocupar a los expertos, que temen que si la guerra se prolonga la factura se dispare.

"Aunque los aumentos de precios desde que comenzó el conflicto han sido moderados, impulsados principalmente por los precios más altos del petróleo y amortiguados por la abundante oferta mundial de cereales, si el conflicto se extiende más allá de 40 días, los agricultores tendrán que elegir entre cultivar lo mismo con menos insumos, sembrar menos o cambiar a cultivos menos intensivos que requieran fertilizantes", ha alertado el economista jefe de la FAO, Máximo Torero. "Estas decisiones afectarán los rendimientos futuros y determinarán nuestro suministro de alimentos y los precios de las materias primas para el resto de este año y todo el próximo", ha agregado Torero.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Evolución de los precios mundiales de los alimentos

"Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado más días, las consecuencias en la producción y los precios de los alimentos pueden ser más serias que la crisis que se vivió durante la pandemia de covid-19 si no tenemos cuidado", ha agregado el especialista. El índice de precios de los alimentos de la FAO fue el mes pasado de un promedio de 128,5 puntos en marzo, un 2,4% más que en febrero y un 1% más que hace un año, según informó este viernes la organización en un comunicado.

Por tipologías de alimentos, los cereales se encarecieron un 1,5% respecto al mes anterior, una subida que afectó a todos las principales variedades, con excepción del arroz. El trigo, alimento clave en los países occidentales y toda la zona árabe, subió un 4,3 %, por la sequía que afecta al centro de Estados Unidos y por las expectativas de una reducción de la superficie sembrada en Australia, en respuesta al aumento previsto de los costos de los fertilizantes. Las cotizaciones mundiales del maíz subieron ligeramente, mientras que el precio del arroz disminuyó un 3%, debido a la época de cosecha, la menor demanda de importaciones y la depreciación de la moneda frente al dólar estadounidense.

La FAO alerta de un "efecto cascada" en la crisis de precios por la situación en Ormuz / FAO

El aceite y la carne de cerdo

El índice de precios del aceite de la FAO aumentó un 5,1% con respecto a febrero, hasta situarse un 13,2% por encima de su nivel del año pasado. El de la carne, por su parte, aumentó un 1% respecto al mes anterior, principalmente por el alza de los precios de la carne de cerdo. Se incrementó también el precio de la de bovino, pero, para compensar, bajaron las carnes de ovino y aves de corral. Los precios de la carne de cerdo experimentaron una subida repentina, porque entramos en una época del año en la que crece el consumo.

El precio de los productos lácteos aumentó un 1,2%, impulsado principalmente por las cotizaciones más altas de la leche en polvo en medio de una disminución estacional de los suministros en Oceanía y el de azúcar aumentó un 7,2 % en marzo. Respecto al azúcar, un producto que llevaba unos meses bajando (también en España, según el IPC) ha alcanzado este marzo su nivel más alto desde noviembre. La FAO lo atribuye directamente "a la influencia del alza de los precios internacionales del crudo, lo que generó expectativas de que Brasil, el principal exportador mundial de azúcar, recurriera en mayor medida al etanol producido a partir de la caña de azúcar en la próxima cosecha".