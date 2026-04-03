Guerra en Oriente Próximo
Un avión de combate de EEUU se estrella en Ormuz después de que Irán derribara un caza
La aeronave es un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque algunos medios apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur del país
Directo: última hora sobre la guerra en Irán
EFE
Un avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.
El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.
Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.
En cambio, no se han dado detalles de cómo y dónde ocurrió el incidente exactamente.
Búsqueda del segundo tripulante del F-15
Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.
Uno de los dos pilotos de ese avión sí que fue recuperado por Washington y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos personas cercanas al asunto a la cadena CNN.
El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacar la república islámica "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas.
Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las supuestas últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz.
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