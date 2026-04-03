La ira de Trump por Irán sumerge a la OTAN en una nueva crisis

La alianza de la OTAN ha sobrevivido en los últimos años a desafíos existenciales, que van desde la guerra en Ucrania hasta múltiples episodios de presión e insultos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cuestionado su misión principal y ha amenazado con apoderarse de Groenlandia.

Pero es la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, a miles de kilómetros de Europa, la que casi ha quebrado al bloque de 76 años y amenaza con dejarlo en su estado más débil desde su creación, según analistas y diplomáticos.

Trump, enfurecido porque los países europeos han rechazado enviar sus armadas para abrir el estrecho de Ormuz al transporte marítimo global tras el inicio de la guerra aérea el 28 de febrero, ha declarado que está considerando retirarse de la alianza.

"¿No lo harían ustedes si estuvieran en mi lugar?", preguntó Trump a 'Reuters' en una entrevista el miércoles.

En un discurso la noche del miércoles, Trump criticó a los aliados de Estados Unidos, pero se detuvo antes de condenar a la OTAN, como muchos expertos pensaban que podría hacer.

Sin embargo, combinados con otros comentarios críticos dirigidos a los europeos en las últimas semanas, las declaraciones de Trump han provocado una preocupación sin precedentes de que Estados Unidos no acudirá en ayuda de sus aliados europeos si son atacados, independientemente de que Washington abandone formalmente la alianza o no.

El resultado, según analistas y diplomáticos, es que la alianza creada durante la Guerra Fría y que durante mucho tiempo ha sido la base de la seguridad europea está debilitándose, y el acuerdo de defensa mutua en su núcleo ya no se da por sentado.

"Este es el peor momento de la OTAN desde su fundación", dijo Max Bergmann, exfuncionario del Departamento de Estado que ahora dirige el Programa de Europa, Rusia y Eurasia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

"Es realmente difícil pensar en algo que siquiera se le acerque."

Esta realidad está calando entre los europeos, que han contado con la OTAN como un baluarte frente a una Rusia cada vez más firme.

Tan recientemente como en febrero, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, había desestimado la idea de que Europa se defendiera sin Estados Unidos como una "idea absurda". Ahora, muchos funcionarios y diplomáticos lo consideran la expectativa por defecto.

"La OTAN sigue siendo necesaria, pero debemos ser capaces de pensar en una OTAN sin los estadounidenses", dijo el general François Lecointre, jefe de las fuerzas armadas francesas entre 2017 y 2021.

"Incluso si debería seguir llamándose OTAN - Organización del Tratado del Atlántico Norte - es una pregunta válida."

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo: "El presidente Trump ha dejado clara su decepción con la OTAN y otros aliados y, como enfatizó, 'Estados Unidos lo recordará'".

Un representante de la OTAN no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esta vez es diferente

La OTAN ya ha enfrentado desafíos antes, especialmente durante el primer mandato de Trump entre 2017 y 2021, cuando también consideró retirarse de la alianza.

Pero mientras muchos funcionarios europeos hasta hace poco creían que Trump podía mantenerse comprometido mediante halagos y gestos protocolarios, ahora son menos los que sostienen esa idea, según conversaciones con decenas de funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos y Europa.

Trump y sus funcionarios han expresado frustración por lo que consideran la falta de disposición de la OTAN para ayudar a Estados Unidos en momentos de necesidad, incluyendo la falta de apoyo directo en el estrecho de Ormuz y restricciones al uso de algunos aeródromos y espacio aéreo. Funcionarios estadounidenses han afirmado que la OTAN no puede ser "una calle de un solo sentido".

Funcionarios europeos responden que no han recibido solicitudes concretas de Estados Unidos sobre recursos específicos para una misión para abrir el estrecho y se quejan de que Washington ha sido inconsistente respecto a si dicha misión operaría durante o después de la guerra.

"Es una situación terrible para la OTAN", dijo Jamie Shea, exalto funcionario de la alianza y actual investigador senior en el think tank Friends of Europe.

"Es un golpe para los aliados que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, han trabajado duro para demostrar que están dispuestos y son capaces de asumir más responsabilidad (en su propia defensa)."

Los comentarios más recientes de Trump siguen a otras señales de una alianza cada vez más inestable.

Entre ellas, sus crecientes amenazas en enero de arrebatar Groenlandia a Dinamarca y recientes medidas de Estados Unidos que los europeos consideran especialmente complacientes con Rusia, a la que la OTAN define como su principal amenaza de seguridad.

La administración ha guardado prácticamente silencio ante informes de que Moscú ha proporcionado datos de objetivos a Irán para atacar activos estadounidenses en Oriente Medio, y ha levantado sanciones al petróleo ruso en un intento de aliviar los precios energéticos globales, que se han disparado durante la guerra.

En una reunión de ministros de Exteriores del G7 cerca de París la semana pasada, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, mantuvieron un intercambio tenso, según cinco personas familiarizadas con el asunto, lo que subraya la creciente tensión en la relación transatlántica.

Kallas preguntó cuándo se agotaría la paciencia de Estados Unidos con el presidente ruso Vladímir Putin en las negociaciones de paz sobre Ucrania, lo que llevó a Rubio a responder con irritación que Estados Unidos estaba intentando poner fin a la guerra mientras seguía apoyando a Ucrania, pero que la UE era libre de mediar si lo deseaba.

Sin marcha atrás

Legalmente, Trump puede carecer de autoridad para retirar a Estados Unidos de la OTAN. Según una ley aprobada en 2023, un presidente estadounidense no puede abandonar la alianza sin el consentimiento de dos tercios del Senado, un umbral casi imposible de alcanzar.

Pero los analistas señalan que, como comandante en jefe, Trump puede decidir si el ejército estadounidense defenderá a los miembros de la OTAN. Negarse a hacerlo podría poner en peligro la alianza sin una retirada formal.

Cabe señalar que no todos ven la crisis actual como existencial. Un diplomático francés describió la retórica del presidente como una rabieta pasajera.

Trump ya ha cambiado su postura sobre la OTAN anteriormente.

En 2024, durante la campaña, dijo que alentaría a Putin a atacar a miembros de la OTAN que no pagaran su parte justa en defensa. En la última cumbre anual de la OTAN, en junio de 2025, la alianza gozaba de su favor, con Trump pronunciando un discurso en el que elogió efusivamente a los líderes europeos como personas que "aman a sus países".

La próxima semana, Rutte, secretario general de la OTAN, que mantiene una buena relación con Trump, visitará Washington en un intento de cambiar nuevamente su opinión.

Los analistas señalan que los países europeos tienen buenas razones para mantener a Estados Unidos implicado en la OTAN, a pesar de las dudas sobre si Trump acudiría en su defensa. Entre otras cosas, el ejército estadounidense proporciona capacidades que la OTAN no puede reemplazar fácilmente, como la inteligencia satelital.

Incluso si Trump y los europeos encuentran una manera de mantenerse juntos en la OTAN, diplomáticos, analistas y funcionarios dicen que la alianza transatlántica que ha sido central en el orden global desde la Segunda Guerra Mundial puede que nunca vuelva a ser la misma.

"Creo que estamos pasando página tras 80 años de cooperación", dijo Julianne Smith, embajadora de Estados Unidos ante la OTAN durante la presidencia del demócrata Joe Biden.

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"No creo que signifique el fin de la relación transatlántica, pero estamos al borde de algo que tendrá un aspecto y una naturaleza diferentes."