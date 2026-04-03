El impulso del Kremlin por una aplicación de mensajería respaldada por el Estado genera inquietud en algunos

El Kremlin está presionando a los rusos para que utilicen el servicio de mensajería respaldado por el Estado, MAX, pero algunos desconfían del servicio y dicen que no quieren descargarlo en absoluto.

En lo que diplomáticos han calificado como la "gran represión" de Rusia, el país ha bloqueado repetidamente el internet móvil y ha otorgado amplios poderes para cortar las comunicaciones masivas, al tiempo que interfiere con los servicios de mensajería y las redes privadas virtuales (VPN).

En su lugar, Rusia ha promovido agresivamente MAX, que se presenta como un "mensajero nacional" y es propiedad de una empresa cuyo director es el hijo de uno de los principales asesores de Putin.

"Intento usarlo lo menos posible"

Para algunos rusos, este control es un paso demasiado lejos.

Irina Matveeva, una saxofonista en Moscú, instaló MAX porque lo necesitaba para comunicarse con sus estudiantes.

"Pero no estoy contenta con esta situación", dijo Matveeva a Reuters en el Rhythm & Blues Cafe de Moscú, donde toca en la banda “Good Gollys”. “Intento usarlo lo menos posible”.

Matveeva dijo que el bloqueo de Telegram era confuso y molesto, y describió la frustración de tener que cambiar entre diferentes aplicaciones de mensajería mientras lidia con VPNs e interferencias en internet.

Otros diez rusos expresaron un escepticismo similar sobre MAX. Otros dos dijeron que disfrutaban usarlo y que prácticamente habían olvidado Telegram y WhatsApp, que están parcialmente bloqueados en Moscú.

Funcionarios respaldan el "mensajero nacional"

Los funcionarios rusos dicen que es necesario un mensajero nacional porque servicios de inteligencia hostiles han penetrado aplicaciones extranjeras como Telegram, y que Moscú debe garantizar la seguridad impulsando un internet "soberano".

El propietario de MAX, VK, no respondió a una solicitud de comentarios. El 26 de marzo dijo que MAX había sumado 107 millones de usuarios desde su lanzamiento hace un año, y que la aplicación se utiliza en todo el mundo, incluyendo Rusia y antiguos estados soviéticos, así como en Asia, África, América Latina y Oriente Medio.

Activistas de la oposición dicen que los servicios de seguridad rusos tienen acceso a los datos de MAX y que la inteligencia artificial analiza esos datos para detectar posibles amenazas al Estado e incluso para comprender la opinión pública y la disidencia interna.

Un ruso que dio su nombre solo como Danil dijo que estaba contento de apoyar un mensajero nacional y que usa MAX sin preocupación.

Pero otros están inquietos después de años de disfrutar de una relativa libertad en la mensajería.

"Pido intencionadamente a mi círculo cercano que no lo descargue porque Telegram me resulta más cercano", dijo Olga Kravets.

Los rusos tienen una larga historia de resistencia silenciosa a la censura, desde la sátira sofisticada bajo los zares hasta la publicación clandestina y la copia, o "samizdat", de poesía y literatura prohibidas en el periodo soviético tardío.

Las aplicaciones "deberían ser una elección personal"

Una mujer rusa dijo que se vio obligada a descargar MAX porque el portal de servicios estatales conocido como Gosuslugi - que gestiona desde pasaportes y permisos de conducir hasta el acceso a la universidad y licencias de caza - exigía que se enviara un código de confirmación a la aplicación.

"Lo mantengo en mi teléfono para usarlo en caso de que todo lo demás se bloquee. Pero no planeo usarlo", dijo Anna, que se negó a dar su apellido dada la sensibilidad de la situación.

Denis Kuskov, director del portal informativo TelecomDaily, dijo que le parecía incorrecto exigir que toda la población descargue MAX antes de que la aplicación funcione perfectamente.

Por ahora, no la instalará.

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"No porque tenga miedo de hacerlo", dijo. "Sino porque creo que instalar una aplicación o contratar un servicio debería ser una elección personal".