Crisis bilateral
El Gobierno cubano indulta a 2.010 presos y envía una señal a Estados Unidos
Si bien La Habana atribuyó la medida a "la tradición humanitaria de la Revolución", no parece disociada del momento político presente con Washington
El Gobierno cubano decidió indultar a 2.010 presos "como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley", informó Granma, el órgano oficial del Partido Comunista (PCC). "Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud". El "análisis cuidados" también parece incluir el complejo momento político interno, marcado por la tensión bilateral con Estados Unidos y los canales subterráneos de negociaciones que buscan encauzar una crisis que se manifiesta especialmente en el "cerco energético". Las liberaciones se conocen la misma semana en que un buque ruso comenzó a descargar petróleo en el puerto de Matanzas y se acerca otro carguero hacia la isla. Los envíos han sido en los hechos consentidos por EEUU.
La medida alcanza a "jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior".
De acuerdo con Granma, "para la conformación de la lista de indultados se descartaron a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y algunos que fueron beneficiados con indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos".
Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año y el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011. "Se han beneficiado más de 11 mil personas".En esta ocasión se da también "en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución". El Vaticano también participa de los movimientos subrepticios tendientes a acercar posiciones entre La Habana y Washington.
La medida se conoce después de que cuatro relatoras especiales de la ONU, Gina Romero, Alexandra Xanthaki, Irene Khan, y Mary Lawlor, emitieran una dura carta contra el Gobierno cubano por su política punitiva y la y su estrategia de "Prisión o Exilio" contra activistas "obligados a abandonar el país como mecanismo de control de seguridad interna" que ha sido "diseñado para neutralizar a la disidencia". Las relatoras habían hecho suyo una denuncia de Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, relacionada con la situación del activista humanitario José Daniel Ferrer, los artistas Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara y Yosvany Rosell García Caso, "manifestante devenido en activista de derechos humanos como consecuencia de la represión sufrida".
La embajadora cubana en Washington, Lianys Torres Rivera, había llamado a Estados Unidos a "participar en la transformación económica" de la mayor de las Antillas. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió en tanto que la anunciada apertura económica en la isla que apunta especialmente a posibles inversores de origen cubano, era insuficiente si no tenía su capítulo político. En este contexto se conocieron los indultos.
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