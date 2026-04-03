Una eurodiputada francopalestina será juzgada por presunta apología del terrorismo

La eurodiputada francopalestina Rima Hassan, del partido de la izquierda radical La Francia Insumisa será juzgada el próximo 7 de julio por presunta apología del terrorismo por una publicación en sus redes sociales, informó la Fiscalía de París.

Hassan, de 33 años, fue convocada la víspera por la policía judicial y detenida durante varias horas. "Esa detención es posible sin que sea necesario levantar su inmunidad parlamentaria en el caso de una investigación preliminar", precisó la Fiscalía. Su detención se produjo en el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad Nacional de Lucha contra el Odio en Internet (PNLH).

Las pesquisas se centran en un tuit del 26 de marzo en el que Hassan, jurista de 33 años, hacía referencia en X a Kōzō Okamoto, autor de un ataque armado en 1972 en el aeropuerto internacional Ben Gurión, en Israel, que dejó 26 muertos.

Okamoto es el único superviviente de los tres autores de la masacre perpetrada el 30 de mayo de 1972 en nombre del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) en el aeropuerto israelí de Lod-Tel Aviv, que dejó 26 muertos, entre ellos un canadiense, ocho israelíes y 17 estadounidenses de Puerto Rico.

En su tuit, que iba acompañado de banderas japonesas y palestinas, Hassan recuperaba una frase de Okamoto: "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber". La eurodiputada también compartió un texto en inglés sobre Okamoto, recordando que había participado en este ataque y una foto en la que era llevado a hombros por hombres vestidos con uniformes militares y kufiyas, según declaró la Fiscalía.

La publicación fue denunciada ante la Fiscalía por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y posteriormente por la Organización Judía Europea (EJO) y la LICRA (Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo).

"Un registro de las pertenencias de Rima Hassan reveló la presencia de sustancias parecidas al CBD y al 3MMC (una droga sintética estimulante), sobre las que fue interrogada", señaló la Fiscalía, al precisar que se trata de asuntos "independientes y serán objeto de un procedimiento distinto".

La eurodiputada, que tiene previsto comparecer este viernes ante la prensa, aseguró que las afirmaciones de que le fueron incautadas drogas en su bolso son "completamente falsas", y precisó que se trataba de CBD (cannabidiol, un compuesto químico que se encuentra en la planta del cannabis), "que es perfectamente legal".

La eurodiputada está implicada en otros seis casos, sobre los que la Fiscalía declinó pronunciarse por estar "aún en curso". La mayoría se refieren también a mensajes en redes sociales u otros comentarios denunciados por el Observatorio de Igualdad Judicial, otras organizaciones o diputados.

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Hassan es muy activa en redes y crítica con la política del Gobierno israelí, al tiempo que ha formado parte en dos ocasiones de las flotillas con ayuda humanitaria a Gaza.