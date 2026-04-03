Dimiten tres ministros griegos por un supuesto fraude con fondos agrícolas de la UE

Dos ministros y un viceministro del Gobierno conservador de Grecia han presentado este viernes su dimisión, después de que la Fiscalía Europea (EPPO) haya solicitado al Parlamento griego que les retire la inmunidad para facilitar la investigación por una supuesta malversación de subsidios comunitarios al sector agrícola.

Se trata del ministro de Agricultura, Kostas Tsiaras; el de Protección Civil y Crisis Climática, Yannis Vardinoyannis; y el viceministro de Sanidad, Dimitris Vartzopulos, investigados los tres por la EPPO por hechos acaecidos en 2021 cuando eran solo diputados.

También ha presentado su dimisión hoy Kostas Skrekas, secretario general de Nueva Democracia (ND), el partido del primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Skrekas es uno de los trece diputados conservadores para los que la EPPO solicita al Parlamento levantar su inmunidad.

Ya antes de las dimisiones, Mitsotakis había adelantado que esta tarde anunciará una reestructuración de su gabinete, por lo que ya se esperaba la salida del Gobierno de los ministros supuestamente implicados en el fraude.

"Las dimisiones de ministros no son suficientes. La responsabilidad política de los escándalos, la corrupción y la podredumbre recae en el propio Mitsotakis. En estos casos, la solución la tienen las urnas y el pueblo", señaló hoy en un comunicado el partido izquierdista Syriza.

Nikus Andrulakis, presidente del mayor partido de oposición, el socialista Pasok, pidió también este jueves en el Parlamento convocar elecciones anticipadas debido al escándalo.

Esta mañana fueron remitidos al Parlamento los dos primeros expedientes enviados a Grecia el pasado miércoles por la EPPO.

El primero pide levantar la inmunidad de 11 diputados, entre los cuales figuran los ministros que dimitieron, y el segundo informa sobre la posible implicación del exministro de Agricultura griego, Spilios Livanos (2021-2022), y de Fotiní Arabatzi, que ejerció como su viceministra.

"La investigación se refiere a presuntos delitos contra los intereses financieros de la UE, concretamente instigación al abuso de confianza, fraude informático y emisión de certificados falsos con la intención de obtener para otro un beneficio ilícito", señala la EPPO en un comunicado.

Ayer, jueves, la EPPO envió a las autoridades judiciales griegas un tercer expediente en el que pide levantar la inmunidad de otros dos diputados conservadores, esta vez por encontrar "indicios de instigación moral que constituye un incumplimiento del deber".

Desde el año pasado, las autoridades griegas han detenido a decenas de personas que obtuvieron de forma ilegal subsidios millonarios por parte de OPEKEPE, la agencia estatal encargada de distribuir los fondos agrícolas europeos, después de declarar propiedades de tierra o ganado inexistentes.

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La prensa griega indica que desde 2019 se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros de forma indebida.