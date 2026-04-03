Destituido el jefe del Estado Mayor de EEUU en plena guerra de Irán

El Departamento de Guerra de EEUU ordenó este jueves al jefe del Estado Mayor, Randy George, retirarse de su cargo de forma inmediata, un anuncio que se produce en medio de la guerra en Irán.

George, encargado de organizar las fuerzas de tierra del Ejército estadounidense, fue cesado de su cargo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, luego de haber estado a cargo desde agosto de 2023, de acuerdo con el vocero del departamento, Sean Parnell.

Parnell, confirmó el retiro de George asegurando en su cuenta de X que: "El general Randy A. George se retirará de su cargo como el 41.º Jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato".

Además, el general David Hodne, jefe del Comando de Transformación y Entrenamiento, así como el mayor William Green, jefe del Cuerpo de Capellanes, también habrían sido relevados, de acuerdo con el Washington Post.

Medios estadounidenses como CBS y CNN informaron previamente que George ha tenido una relación conflictiva con el secretario Hegseth y otros altos mandos en medio del conflicto de Irán por la toma de decisiones.

George, oficial de infantería de carrera, se graduó como oficial en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point en 1988.

Ha ejercido como jefe de Estado Mayor desde septiembre de 2023; anteriormente comandó el I Cuerpo en la Base Conjunta Lewis-McChord y posteriormente fue asistente militar principal del Secretario de Defensa Lloyd Austin durante la administración de Joe Biden.

Purga en la cúpula militar

La salida de George se produce además cuando la guerra contra Irán cumple ya un mes y en medio de una amplia reestructuración de la cúpula militar impulsada por Trump en su segundo mandato.

De acuerdo con CBS News, Hegseth busca colocar al frente del Ejército de Tierra a una figura alineada con la visión del presidente para esa rama militar.

El relevo inmediato de George se suma a la salida del general David Hodne, encargado de transformación y entrenamiento, y del mayor general William Green Jr., al frente del Cuerpo de Capellanes, según reportes de medios estadounidenses.

Hasta el momento, el Pentágono no ha explicado públicamente los motivos de estas decisiones.

Cambios en plena guerra

Según CBS, el reemplazo interino de George será el general Christopher LaNeve, quien fue asesor militar de Hegseth y hasta ahora ejercía de vicejefe del Ejército de Tierra.

En su cargo, George era el principal responsable administrativo del Ejército, pese a no ejercía mando operativo directo sobre las tropas desplegadas.

Su salida se suma a otros movimientos en la cúpula supervisados por Trump en los últimos meses, entre ellos la destitución en febrero de 2025 del presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles “CQ” Brown, así como la salida de otros altos oficiales de la Armada, la Guardia Costera, la Fuerza Aérea y la OTAN.

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Estas decisiones han generado preocupación entre legisladores demócratas, que advierten sobre una posible politización de unas fuerzas armadas tradicionalmente neutrales.