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Guerra en Irán

El Consejo de Seguridad de la ONU aplaza la votación para autorizar el uso de la fuerza en Ormuz

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Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán

Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán / Europa Press/Contacto/Xie E

AFP

Estados Unidos
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El Consejo de Seguridad de la ONU pospuso una votación prevista para el viernes sobre la autorización del uso de la fuerza "defensiva" para proteger la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz de los ataques iraníes, según el cronograma oficial. El organismo de 15 miembros tenía programado votar el viernes por la mañana un proyecto de resolución presentado por Baréin, pero en la noche del jueves se modificó la agenda.

El hecho de que este 5 de abril sea Viernes Santo, día festivo en la ONU, fue esgrimido como motivo de este aplazamiento, señalaron a la AFP fuentes diplomáticas. No se ha fijado una nueva fecha para someter a consideración el borrador. Irán ha impuesto un férreo control sobre esta ruta marítima clave en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes que desencadenaron la guerra en Oriente Medio que ya dura un mes.

Por este pasaje transita normalmente una quinta parte de la producción mundial de petróleo así como gas natural licuado. El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) llamó más temprano el jueves al Consejo de Seguridad a dar luz verde al uso de la fuerza para liberar el estrecho de Ormuz. El CCG agrupa a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán.

El proyecto de resolución fue adaptado en un intento de sumar a varios países que se han mostrado escépticos, entre ellos Rusia, China y Francia. La última versión, cuya votación estaba prevista para las 11:00 horas locales del viernes antes de ser aplazada, también hace hincapié en el carácter defensivo de cualquier intervención, un requisito que parece haber disipado las preocupaciones francesas.

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Pero teniendo en cuenta los posibles vetos ruso y chino, el texto "tiene muy pocas probabilidades de superar el trámite en el Consejo de Seguridad", declaró a la AFP Daniel Forti, analista del International Crisis Group.

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