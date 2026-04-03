Tensión fronteriza
China ve "avances" en las conversaciones de paz entre Afganistán y Pakistán
Las conversaciones se reanudan con apoyo de Pekín tras los bombardeos y choques recientes entre ambos países
Las autoridades de China han informado este viernes de que se han producido "avances" en el marco de las conversaciones de paz entre Afganistán y Pakistán un día después de que el diálogo se haya reanudado con la mediación de Pekín para poner fin al conflicto entre las partes.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha indicado durante una rueda de prensa que las autoridades del gigante asiático siguen tratando de sacar adelante estas conversaciones, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.
"Los dos países han dado importancia y han recibido gratamente la mediación de China, y están dispuestos a volver a dialogar, lo cual es muy positivo", ha recalcado, si bien no ha dado detalles sobre dónde se han producido los contactos. No obstante, Pakistán y Afganistán habían indicado previamente que todo apuntaba a la ciudad de Urumqi, en el noroeste de China.
Así, ha recalcado que el objetivo es impulsar la "mediación", por lo que se mantienen en contacto "directo" con las dos partes para construir "condiciones adecuadas". "Seguiremos informando a medida avancen los acontecimientos", ha dicho.
La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP). Las tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP.
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