Guerra de Irán
Australia espera la llegada de 53 buques petroleros este mes para asegurar el suministro de combustible
Las autoridades australianas han gestionado la llegada de buques petroleros para garantizar el abastecimiento, tras cancelaciones previas debido a la inestabilidad y la demanda generada por la crisis en Irán.
EP
Las autoridades de Australia han afirmado este viernes que 53 buques petroleros se dirigen al país, con la idea de que lleguen este mes, en medio de la creciente inseguridad energética en una región especialmente castigada por la inestabilidad en el paso de Ormuz.
Según ha señalado el ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, Chris Bowen, los buques transportan 3.700 millones de litros de combustible a bordo, un cargamento que ayudaría a aliviar las preocupaciones sobre las cadenas de suministro de combustible.
"Las refinerías asiáticas no solo abastecen a Australia, también abastecen a Asia. Así es como suele funcionar", ha indicado en declaraciones recogidas por el canal estatal ABC.
Bowen ha reivindicado los contactos con países de la zona, ante la competencia por el abastecimiento de energía. "Por supuesto, hemos estado en contacto constante --el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y yo-- con nuestros respectivos homólogos, y estamos muy satisfechos con cómo han ido esas conversaciones", ha expuesto.
Los buques provienen de países asiáticos pero también de Estados Unidos y México, en medio de las dudas sobre la estabilidad de los suministros, después de que anteriormente se cancelaran envíos de petróleo a Australia a causa de la inestabilidad internacional y la gigantesca demanda generada por la crisis en Irán.
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