Internacional
Alemania expresa su "preocupación" por las amenazas de Trump sobre abandonar la OTAN
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La ira de Trump por Irán sumerge a la OTAN en una nueva crisis
El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha expresado este viernes su "preocupación" por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible salida del país de la OTAN en represalia por lo que considera una falta de apoyo de sus Estados miembro ante la ofensiva contra Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.
"Sus comentarios me preocupan, por supuesto", ha afirmado el jefe de la diplomacia alemana, que ha manifestado, sin embargo, que cree que una salida de la Alianza "puede evitarse todavía". "Creo que nuestro compromiso y determinación harán que Estados Unidos siga con nosotros en esta exitosa historia", ha dicho.
En este sentido, ha apuntado que existe "un claro compromiso y apoyo" y ha destacado su "enorme importancia" para la seguridad de Alemania y "de todos los países de la Alianza", que es ahora "más fuerte que nunca". Sobre este asunto, ha recordado la adhesión de Suecia y Finlandia y ha subrayado el compromiso de los países a invertir el 5% del PIB en defensa.
Además, ha incidido en que Trump "no puede decidir si salir de la OTAN solo por su cuenta. Necesitará al menos la aprobación del Senado", ha aseverado, al tiempo que ha señalado que la OTAN "tiene una importancia enorme dentro del marco de seguridad de Alemania".
El miércoles, la UE reafirmó su compromiso con la OTAN después de que Trump abordara la posibilidad de una retirada y haya redoblado sus críticas a los socios europeos por no secundarle en la guerra en Irán.
"La UE y sus aliados son más fuertes juntos y, en este contexto, la OTAN sigue siendo clave", ha subrayado la portavoz, que no ha querido valorar las amenazas de Trump de presionar a los países de la UE para reabrir el estrecho de Ormuz.
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