Conflicto de intereses
El 'broker' del jefe del Pentágono intentó invertir en un fondo de defensa antes del ataque a Irán, según el 'Financial Times'
El departamento de Defensa de EEUU tacha de "falsa e inventada" la información y exige una rectificación al diario británico
Última hora de la guerra en Irán y los ataques de EEUU e Israel, en directo
El Pentágono ha negado este lunes que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, haya intentado invertir en importantes empresas de defensa como ha desvelado el diario británico 'Financial Times'. El portavoz del departamento de Defensa, Sean Parnell, ha tachado de "falsa e inventada" la información del rotativo económico que aseguraba que un corredor de bolsa vinculado a Hegseth había buscado hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.
Según el diario británico, el 'broker' de Hegseth en Morgan Stanley contactó en febrero a BlackRock para realizar una inversión multimillonaria en el fondo Defense Industrials Active, pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán. "Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata", agregó Parnell en su cuenta oficial de X.
El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa, mientras analistas señalan que movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática incluso sin evidencia de conducta ilegal. Este lunes, el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras, si no se alcanza "pronto" un acuerdo para poner fin a la guerra que atraviesa su quinta semana.
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