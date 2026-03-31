Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora

El líder supremo talibán pide a los afganos refugiarse en la religión ante los ataques

El líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, aseguró este jueves que el movimiento fundamentalista "no será derrotado por la fuerza" y exhortó a los afganos a apoyarse en la fe religiosa para superar los ataques, en un discurso marcado por el silencio ante la reciente tragedia en un hospital de Kabul. "Incluso si somos bombardeados o atacados, nuestra fuerza no proviene de las armas ni de los aviones, sino de la fe, la unidad y la hermandad", sentenció Akhundzada desde su bastión en Kandahar, la capital religiosa al sur del país, reportaron medios locales. En un mensaje de audio de 42 minutos con motivo del fin del Ramadán, el emir evitó mencionar directamente a Pakistán, pero lanzó un desafío ante la escalada bélica que sufre el país desde el pasado 26 de febrero, que ya ha dejado centenares de muertos en ambos bandos. Según las autoridades de facto, el ataque del pasado lunes en un centro médico de Kabul se cobró la vida de al menos 408 civiles, mientras que la ONU sitúa el balance provisional en "cientos" de fallecidos y verifica un número independiente.