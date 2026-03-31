Italia niega a EEUU el uso de la base militar de Sigonella para sus vuelos hacia Irán

El Gobierno italiano ha denegado el uso de la base de Sigonella, situada en Sicilia y considerada una de las instalaciones clave para Washington en el Mediterráneo, a bombarderos estadounidenses que pretendían usar la instalación militar con fines no logísticos, en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La información, adelantada este martes por el diario 'Corriere della Sera', ha sido posteriormente confirmada por el Ministerio de Defensa italiano a este diario. Según lo difundido, la medida fue adoptada días atrás (el viernes, según 'La Repubblica') después de que algunas bombarderos estadounidenses notificaran sus planes de vuelo cuando ya habían despegado y sin solicitar previamente la autorización al Estado Mayor de Defensa italiano.

En ese momento, los militares italianos se habrían comunicado con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, quien, al enterarse, denegó la autorización, al no estar los aviones implicados destinados a misiones logísticas, que son las contempladas dentro de los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países, que se remontan a la década de 1950.

Base importante

Por el momento, sin embargo, no está claro si es la primera vez que se produce una situación de este tipo, ni si, a partir de ahora, esta decisión se mantendrá para futuros vuelos de aeronaves estadounidenses. De hecho, preguntado sobre esto por EL PERIÓDICO, un portavoz del ministerio de Defensa italiano ha rechazado dar más información.

La base de Sigonella no es una cualquiera. Se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales nudos operativos de Estados Unidos en la región. Por ello, la negativa de Roma adquiere una relevancia particular en el actual contexto internacional. La base ha sido además objeto de críticas recurrentes por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil contrarios a la participación italiana en conflictos como el que enfrenta a Israel y Estados Unidos con Irán.

Semanas atrás, tanto Crossetto como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguraron en sendas intervenciones en el Parlamento italiano que toda decisión de dar soporte militar a EEUU para bombardear a Irán tendrá que ser previamente aprobada por el Parlamento italiano. Entonces, también afirmaron que hasta ese momento no se había producido esta situación.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, la decisión ha sido celebrada por la oposición. "Una decisión justa", ha declarado Carlo Calenda, líder del partido centrista Azione. "Considero que lo de Sigonella es un acto debido", ha coincidido Angelo Bonelli, del izquierdista AVS.