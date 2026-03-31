Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin aborda las relaciones con Europa con el Consejo de Seguridad ruso

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

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Ucrania y Bulgaria firman acuerdo de seguridad y tratan la diversificación de rutas de gas El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó este lunes en Kiev con el primer ministro de Bulgaria, Andrey Gyurov, un acuerdo de seguridad por diez años, y trató con él la diversificación de rutas para transportar gas natural licuado (GNL) desde Grecia hacia el sureste y el centro de Europa, incluida Ucrania. El jefe de Estado ucraniano agradeció a Gyurov la visita y señaló que el acuerdo de seguridad prevé la continuidad del apoyo militar a su país. Durante la reunión ambos líderes abordaron la producción conjunta en el campo de la defensa, en particular de drones. "Quiero agradecerle el hecho de que hablamos sobre que Bulgaria utilizará el programa SAFE para dicha coproducción", dijo Zelenski en referencia al programa de la Unión Europea (UE) de compra conjunta de proyectos de defensa entre los Estados miembros.

El petróleo sube más ante las señales de intensificación de la guerra en Irán El petróleo avanzó luego que militantes hutíes respaldados por Irán en Yemen se sumaron a la guerra en Medio Oriente y más tropas de Estados Unidos llegaron a la región, lo que elevó los temores de que la ampliación del conflicto provoque más disrupciones en los mercados energéticos. El crudo Brent —rumbo a un aumento mensual récord— se disparó hasta un 3,7% hasta los 116,75 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate superó los 100 dólares. Los hutíes lanzaron misiles contra Israel durante el fin de semana y dijeron que continuarán las operaciones hasta que cesen los ataques contra Irán y sus grupos aliados. Las pretendidas conversaciones de paz que asegura Trump se mantienen parecen en realidad el preludio de un ataque masivo contra infraestructuras energéticas, nucleares y potabilizadoras. EEUU parece prepararse para un ataque total para exigir la rendición completa.

La UE gastará cerca de la mitad de los 1.500 millones para defensa en producir antidrones, misiles y munición La Comisión Europea ha adoptado formalmente este lunes la 'hoja de ruta' para el uso de los 1.500 millones de euros previstos en el Programa de la Industria Europea de Defensa (EDIP, por sus siglas en inglés) con el que la Unión quiere financiar su rearme e impulsar la industria de seguridad y defensa; que incluye un reparto que prevé destinar cerca de la mitad --700 millones de euros-- a la producción de sistemas antidrones, misiles y munición. "Esta iniciativa muestra nuestro enfoque en la innovación, la colaboración y el fortalecimiento de la base tecnológica necesaria para abordar los desafíos actuales y futuros", ha dicho en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Zelenski propone una nueva ronda de negociaciones con Rusia El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha mostrado este lunes abierto a una nueva negociación de paz con Rusia. En concreto, ha mostrado disposición a reunirse con el lado ruso "en cualquier formato" o país, exceptuando en Rusia o Bielorrusia, y ha expresado su esperanza de que dicha reunión tenga lugar en un futuro próximo en un contexto de incertidumbre por la guerra de Irán, que ha interrumpido en parte el proceso diplomático. "Estamos dispuestos a apoyar a Estados Unidos; estamos dispuestos a apoyar la reunión en Suiza, Turquía y dondequiera que los socios estén dispuestos a llevarla a cabo", ha enfatizado ante la prensa, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

Zelenski pide una tregua por la Pascua El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha hecho un llamamiento este lunes a una tregua con motivo de la Pascua y ha asegurado que Kiev está dispuesto a llegar a "cualquier acuerdo", siempre que no atente contra "la dignidad y la soberanía" de Ucrania. "Apoyamos cualquier formato para poner fin a la guerra, siempre y cuando no se pierda la dignidad y la independencia de nuestro Estado. Un alto el fuego, en cualquier formato, incluyendo la parte energética. Estamos dispuestos a un alto el fuego para las vacaciones de Semana Santa", ha expresado en declaraciones ante los periodistas. Zelenski ha negado también que las partes estén en un "callejón sin salida" en el marco de las negociaciones de paz tras las últimas conversaciones bilaterales con Estados Unidos, en Florida. "No dejaremos que Rusia ceda. Debemos organizar una reunión trilateral y continuar por la vía diplomática: hacer todo lo posible para lograrlo", ha señalado el presidente.

Una veintena de detenidos en Rusia por las protestas por el bloqueo de internet El número de detenidos por las protestas contra el bloqueo de internet en Rusia ascendió a 20 personas, según medios disidentes. Según el medio opositor Ovd.info, especializado en detenciones y denuncias de abusos policiales, hasta 20 personas han sido detenidas por las protestas contra el bloqueo de internet, que está teniendo lugar desde el inicio de la guerra de Ucrania y que se ha acentuó el año pasado. Después de que las autoridades rechazaran la celebración de protestas en más de una treintena de ciudades, las fuerzas de seguridad patrullaron en los lugares de la convocatoria para cazar a manifestantes que desobedecieron las normativas.

Letonia envía casi 7 millones de ayuda a Ucrania y confirma que sera miembro fundador del Tribunal Especial Las autoridades de Letonia han anunciado este lunes un nuevo paquete de apoyo a Ucrania valorado en 6,8 millones de euros, con la vista puesta en proteger la infraestructura energética y reforzar la resistencia de la población civil, al tiempo que ha confirmado que será nación fundadora del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión Contra Ucrania. "El paquete de apoyo fortalecerá la red energética de Ucrania, los refugios, la infraestructura, la resiliencia social y civil, y las capacidades de drones", ha señalado la ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, en un mensaje en redes sociales, en el que ha recalcado que este apoyo evidencia que "Letonia siempre estará con Ucrania".

Rusia expulsa a diplomático británico por espionaje y Reino Unido rechaza las acusaciones Rusia ordenó la expulsión de un diplomático de Reino Unido en Moscú, acusado de espionaje, informó este lunes el gobierno de Vladimir Putin, unas alegaciones calificadas de "absurdas" por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. El diplomático, segundo secretario de la embajada británica, "pertenece a los servicios especiales de Reino Unido" y "realizaba actividades de reconocimiento y subversión", según el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. El diplomático habría "proporcionado deliberadamente información falsa sobre sí mismo para obtener la autorización de entrada" a Rusia, afirma el ministerio, añadiendo que su acreditación le fue retirada.

Rusia descarta una movilización general en su Ejército El Kremlin ha descartado este lunes que se esté planeando una movilización general para reforzar su presencia militar en Ucrania, después de que varios países europeos alertaran de estas supuestas pretensiones de Rusia, a fin de reemplazar las bajas y preparar una nueva ofensiva a gran escala tras el fin del invierno. "Este tema no está en la agenda", ha zanjado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, al responder una pregunta sobre unas últimas declaraciones del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sobre este asunto, según recoge la agencia TASS. Hace un par de semanas las autoridades ucranianas advirtieron de que Rusia tenía previsto movilizar a unas 409.000 personas debido al gran número de bajas que ha venido sufriendo en combate y que por primera vez desde el inicio de la invasión ha hecho que el Kremlin considere un reclutamiento mucho más amplio.