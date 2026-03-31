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Guerra en Irán, última hora en directo
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
La guerra de Ucrania, al minuto
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Trump comparte un vídeo de un ataque militar masivo sin detallar ubicación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este lunes un video de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha, en medio de tensiones y amenazas contra Irán en la quinta semana de la guerra. En su cuenta oficial de Truth Social, Trump difundió un video de 32 segundos donde se observa una toma panorámica de explosión masiva, sin acompañar las imágenes con información, ubicación o fecha del hecho. El video también fue difundido por medios de la región que aseguran que existen reportes de explosiones masivas en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicadas en el centro del país. Desde hace dos días se reportaron ataques de misiles sobre esta zona por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel.
El embajador iraní atrincherado en Beirut hace oídos sordos a su expulsión del país
El embajador iraní en el Líbano, Mohamad Reza Shaibani, ha decidido hacer oídos sordos a su expulsión por parte del Ministerio de Exteriores libanés y sigue en el puesto un día después de la fecha límite para abandonar el país, mientras Israel denuncia que está faltando a la soberanía libanesa. Aunque el Líbano le retiró sus credenciales hace ya casi una semana, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó este mismo lunes que Shaibani seguirá desempeñando sus labores en Beirut y anunció que la legación diplomática de la República Islámica permanece abierta.
Los precios del petróleo cierran al alza por renovadas amenazas de Trump contra Irán
Los precios del crudo cerraron al alza el lunes, aún impulsados por los efectos de la guerra en Oriente Medio y mientras Donald Trump amenazaba con destruir la isla de Jark, un punto neurálgico de la industria petrolera iraní. Luego de subir hasta los 116,89 dólares al inicio de la jornada, el precio del barril Brent del Mar del Norte para entrega en mayo avanzó un 0,19%, a 112,78 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo, ganó un 3,25%, hasta los 102,88 dólares. Es la primera vez que el WTI cierra por encima de los 100 dólares desde el inicio de la guerra. "Los acontecimientos geopolíticos continúan acaparando la mayor parte de la atención" de los mercados, según analistas de Briefing.com.
Juan José Fernández
El cierre del espacio aéreo español a vuelos de guerra obliga a EEUU a gastar más tiempo y dinero en sus ataques a Irán
No poder usar las bases de Rota y Morón para la campaña de ataques aéreos contra Irán le supone a Estados Unidos el doble de distancia, unos 750 kilómetros más, para operaciones militares desde bases en el Reino Unido. No poder utilizar tampoco el espacio aéreo español tras la denegación del Gobierno, en los casos en que deba bordear la Península Ibérica, le añade de media 600 kilómetros de ida y 600 de vuelta al esfuerzo de su Fuerza Aérea.
El gas natural sube un 0,9 % y cierra cerca de los 55 euros ante la incertidumbre en Irán
El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, ha cerrado este lunes su cotización con una subida del 0,9 %, por debajo de los 55 euros influido por el conflicto en Oriente Medio. Al cierre de su cotización en el mercado holandés, el precio del gas natural se situó en 54,68 euros el megavatio/hora tras superar el pasado viernes los 56,77 euros. Un día antes de que comenzara la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, de la que ya se ha cumplido el primer mes, el precio del gas se encontraba en 31,6 euros, por lo que desde ese día registra un ascenso del 73 %. Cuando comienza el segundo mes de la guerra en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán permitirá este lunes el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz como un "regalo" y "señal de respeto" a EE.UU. El mandatario insistió además en que las negociaciones con Irán van por buen camino y que ambos países lograrán un acuerdo "muy pronto". Al igual que el gas, el petróleo brent, el de referencia en Europa, sube este lunes un 0,16 %; y se encuentra el precio del barril en 112,75 dólares.
FICR denuncia la muerte de una médica de la Media Luna Roja iraní por un ataque aéreo
Una médica y voluntaria de la Media Luna Roja de Irán, Somayeh Mir Abo Eshagh, murió este viernes mientras estaba de servicio a consecuencia de un ataque aéreo en Khansar, en la provincia iraní de Isfahán, denunció este lunes un comunicado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). La doctora, que en el momento de su muerte brindaba servicios de asistencia humanitaria y apoyo psicosocial, es el segundo trabajador de la Media Luna Roja de Irán asesinado desde el inicio del conflicto, subrayó la federación. "FICR expresa sus más profundas condolencias a su familia y a todos los colegas de la Media Luna Roja, que brindan asistencia vital en condiciones difíciles y, a menudo, peligrosas", agregó.
Trump amenaza con destruir la principal terminal petrolera de Irán pese al alza de los precios
Donald Trump amenazó este lunes con "destruir por completo" la isla de Jark, donde está la principal terminal petrolera de Irán, si no se llega "pronto" a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. El conflicto en Oriente Medio, que empezó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, se extendió a toda la región y disparó los precios de la energía. El conflicto no da señales de tregua: los bombardeos de Israel contra objetivos en Irán continuaron el fin de semana y el lunes, al tiempo que sigue la ofensiva israelí en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá.
La ONU investiga muerte de cascos azules pero apunta que autoridades conocían su ubicación
La ONU aseguró este lunes que investiga las causas de los recientes ataques que han acabado con la vida de tres miembros de la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano, pero apuntó que las autoridades conocían la ubicación de los cascos azules. Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de operaciones de paz de la ONU, confirmó la muerte de otros dos miembros de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNFIL, por sus siglas en francés y en inglés), apenas unas horas después de otro ataque que acabó con la vida de un soldado de nacionalidad indonesia. "Condenamos enérgicamente estos incidentes inaceptables. Las fuerzas de mantenimiento de la paz nunca deben ser objeto de ataques", afirmó.
Rubio apuesta por "revisar" relación con OTAN por la postura de España y otros sobre Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este lunes que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado la guerra de Irán debido a la negativa de España y de otros países a permitirle usar sus bases. "En un momento de necesidad para Estados Unidos (...) tenemos países como España, un miembro de la OTAN al que estamos comprometidos a defender, negándonos el uso de su espacio aéreo y presumiendo de negarnos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso", dijo durante una entrevista con Al Jazeera. El jefe de la diplomacia estadounidense opinó que una de las razones por las que la Alianza Atlántica es "beneficiosa" para Estados Unidos es que le proporciona "bases para contingencias" como estacionar tropas, aviones y armas en Europa.
La Casa Blanca mantiene vigente el plazo de 4 a 6 semanas para el fin de la guerra en Irán
La Casa Blanca dijo este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene vigente el plazo que dio -una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares- para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán. "El presidente, como comandante en jefe, y el Pentágono siempre han señalado un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica. Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. Leavitt insistió en que "las Fuerzas Armadas (estadounidenses) han tenido un éxito enorme" y que todo el país debería sentirse "muy orgulloso" por lo que han logrado en este mes de conflicto, en el que han muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y cientos de civiles y niños.
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