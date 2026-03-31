Guerra en Irán, última hora en directo

El gas natural sube un 0,9 % y cierra cerca de los 55 euros ante la incertidumbre en Irán

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, ha cerrado este lunes su cotización con una subida del 0,9 %, por debajo de los 55 euros influido por el conflicto en Oriente Medio. Al cierre de su cotización en el mercado holandés, el precio del gas natural se situó en 54,68 euros el megavatio/hora tras superar el pasado viernes los 56,77 euros. Un día antes de que comenzara la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, de la que ya se ha cumplido el primer mes, el precio del gas se encontraba en 31,6 euros, por lo que desde ese día registra un ascenso del 73 %. Cuando comienza el segundo mes de la guerra en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán permitirá este lunes el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz como un "regalo" y "señal de respeto" a EE.UU. El mandatario insistió además en que las negociaciones con Irán van por buen camino y que ambos países lograrán un acuerdo "muy pronto". Al igual que el gas, el petróleo brent, el de referencia en Europa, sube este lunes un 0,16 %; y se encuentra el precio del barril en 112,75 dólares.