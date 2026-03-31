La UE llama a los gobiernos a tomar medidas para ahorrar petróleo en el transporte ante la guerra de Irán

La Comisión Europea ha llamado este martes a los gobiernos europeos a coordinarse para garantizar el suministro de crudo, sugiriendo la posibilidad de introducir medidas para reducir la demanda especialmente en el transporte, dada la volatilidad de los mercados como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz.

"La seguridad del suministro energético de la Unión Europea sigue garantizada. Sin embargo, debemos estar preparados para una posible interrupción prolongada del comercio internacional de energía", ha dicho el comisario de Energía, Dan Jorgensen, en un comunicado. "Debemos actuar ya. Y debemos actuar juntos", ha añadido.

Jorgensen se ha reunido este martes con los ministros de Energía de los Veintisiete en una reunión informal y extraordinaria convocada por la presidencia chipriota del Consejo para abordar la situación. "Solo trabajando juntos podremos ser más fuertes y proteger con mayor eficacia a nuestros ciudadanos y empresas”, ha dicho el comisario.

En una carta enviada a los ministros antes del encuentro, Jorgensen ha instado a los Veintisiete a considerar "la promoción de medidas de ahorro de la demanda, prestando especial atención al sector del transporte", para reducir el consumo de petróleo. En paralelo, ha pedido a los países que se abstengan de tomar medidas que puedan resultar en lo contrario: un aumento del consumo de combustible.

Además, como hicieron en un comunicado el pasado lunes los países del G7, el comisario ha pedido también evitar limitar la libre circulación de productos petrolíferos. También ha insistido Jorgensen en la necesidad de coordinar cualquier medida para evitar que pueda tener un impacto negativo en el mercado europeo y ha sugerido que el uso de biocombustibles "podría contribuir a sustituir los productos derivados del petróleo y aliviar la presión sobre el mercado".

Saltan las alarmas

Desde el inicio de la crisis, Bruselas ha insistido en que la Unión Europea está preparada para abordar la situación dadas las reservas de petróleo obligatorias y los planes de contingencia con los que cuentan los países del bloque. Al mismo tiempo, los países europeos han contribuido en un 20% a la liberación de reservas de petróleo de emergencia coordinadas por la Agencia Internacional de Energía.

Sin embargo, este tipo de medidas son una muestra de la gravedad de la situación. La Comisión también pidió hace unos días a los gobiernos empezar a llenar sus depósitos de gas de cara al invierno. "Cualquier riesgo de emergencia o cambio significativo en el suministro de petróleo y las condiciones de la industria, incluidas las existencias comerciales, debe ser monitoreado y notificado a la Comisión para garantizar una evaluación continua y una acción coordinada", ha advertido el ejecutivo comunitario.

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Bruselas está trabajando en paralelo en un paquete de medidas que alivien a corto y medio plazo el impacto de la volatilidad en el mercado y el alza de los precios. Al mismo tiempo, Jorgensen recordó la pasada semana que la mejor manera de protegerse de estas dinámicas es apostar por las energías que se producen en territorio comunitario, es decir, las renovables.