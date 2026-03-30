Sistemas antidrones, misiles y munición: la UE pone en marcha su programa de defensa con un presupuesto de 1.500 millones

La Comisión Europea ha puesto en marcha este lunes el Programa Europeo de Defensa, que cuenta con un presupuesto de 1.500 millones de euros en forma de subvenciones para la modernización de la industria de la defensa comunitaria y mejorar la capacidad de producción para reforzar la seguridad del bloque.

La Unión Europea se ha puesto como objetivo reforzar su política de seguridad y defensa. En un mundo sumido en el caos, donde las alianzas de los últimos cincuenta años ya no pueden darse por sentadas, el bloque busca reforzar su independencia. Garantizar que la industria armamentística puede responder a las nuevas necesidades es fundamental.

Propuesto por la Comisión en 2024, el Programa Europeo de la Defensa, conocido como EDIP por sus siglas en inglés, fue aprobado formalmente el pasado mes de diciembre. En total, cuenta con un presupuesto de 1.500 millones de euros. A partir de este mismo martes, las empresas que lo deseen podrán optar a la financiación.

El comisario europeo de defensa, Andrius Kubilius, ha defendido en un comunicado que, en apenas unos meses, la Comisión ha transformado la legislación que establece el programa "en oportunidades". Kubilius ha llamado a los gobiernos europeos a "aprovechar las oportunidades de financiación para reforzar la cooperación en materia de defensa e incrementar la producción".

Innovación y compras conjuntas

El programa aspira, por un lado, a reforzar la cooperación con Ucrania para apoyar los esfuerzos de Kiev en su lucha contra la invasión rusa. Por otro lado, busca fortalecer la cooperación entre los gobiernos europeos, promoviendo las compras conjuntas y los proyectos de interés común. "Esta iniciativa demuestra nuestro enfoque en la innovación, la colaboración y el fortalecimiento de la base tecnológica necesaria para afrontar los desafíos actuales y futuros", ha dicho en un comunicado la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen.

De los 1.500 millones de euros, 700 estarán destinados a apoyar el aumento de la producción de productos "claves para la defensa", como los sistemas antidrones, los misiles y otro tipo de munición. Algo más de un tercio de ese dinero, 260 millones, irá a un fondo de apoyo a Ucrania.

Los proyectos de interés común tendrán un presupuesto de 325 millones. En estos proyectos, además de los países de la UE, podrán participar también Ucrania y Noruega. Serán proyectos en los que participen varios países y tengan por objetivo reforzar los objetivos de capacidades de los mismos. "Esto supone un paso decisivo para reforzar la preparación de la defensa europea", ha dicho Kubilius.

En la misma línea, 240 millones estarán dedicados a compras conjuntas en el ámbito de la defensa antiaérea, sistemas de combate terrestres y navales o sistemas antidrones, con el objetivo de reducir la fragmentación y aliviar costes. Cada proyecto podrá solicitar hasta 20 millones de euros en subvenciones.

Además, dentro del programa habrá un instrumento dedicado específicamente a pequeñas y medianas empresas que podrán optar a 100 millones de euros de apoyo financiero. También habrá un proyecto dedicado a la innovación en la defensa por valor de 35,3 millones con el objetivo de "abordar los desafíos urgentes a los que se enfrentan las fuerzas armadas ucranianas y mejorar la competitividad de la industria de defensa europea".

Miles de millones a disposición

Este programa se suma a las múltiples iniciativas que la Comisión Europea ha lanzado en los últimos meses, como el programa SAFE de préstamos para compras conjuntas que contribuyan a reforzar la defensa colectiva. También a la decisión del bloque de suspender las reglas fiscales para que los países pudieran aumentar su gasto militar sin que contara a efectos de las normas presupuestarias.

En realidad, buena parte de la inversión para garantizar la independencia europea en materia de defensa dependerá en último término de los gobiernos nacionales. Mientras que Bruselas centra sus esfuerzos en "incentivar la cooperación", porque considera que "hay mucho que ganar trabajando juntos", ha asegura una alta fuente comunitaria.

Por un lado, "ningún miembro puede desarrollar por sí solo, por ejemplo, un escudo espacial o incluso un sistema de defensa aérea totalmente integrado. Por lo tanto, es fundamental trabajar juntos. También por razones de eficiencia de costes", ha insistido la misma fuente. "Si investigan y desarrollan juntos, pueden compartir los costes de desarrollo, que se están disparando", ha añadido.

La Comisión ha subrayado que en este caso, no se trata tanto del dinero sino de contribuir a promover nuevas formas de cooperación. Pero al mismo tiempo, Bruselas aspira a servir de palanca para movilizar más inversión. Según una alta fuente del Ejecutivo, el instrumento para el refuerzo de la industria europea de defensa mediante las adquisiciones en común es un buen ejemplo.

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"Invertimos 300 millones de euros anuales en subvenciones y conseguimos movilizar 11.000 millones de euros mediante la adquisición conjunta por parte de los miembros", ha asegurado. "Esto da una idea de la magnitud del efecto multiplicador que se puede lograr con esa cantidad de dinero destinada a proyectos", ha añadido.