Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora

La ONU verifica el número de víctimas tras el ataque de Pakistán a un hospital afgano

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha informado de que están verificando el número de muertos y heridos tras el ataque de las fuerzas paquistaníes que, según los talibanes, ha dejado por el momento al menos 408 muertos y 265 heridos en un hospital de Kabul. "El 16 de marzo, se produjeron nuevos ataques aéreos en varios lugares de Afganistán, incluido un centro de rehabilitación de drogas en Kabul, el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, aunque las cifras de víctimas aún están en proceso de verificación", ha informado el organismo en su último reporte sobre el conflicto.

La investigación de la ONU se produce en medio de unas hostilidades que entran ya en su tercera semana "sin signos de remitir", mientras la UNAMA advierte de que el conflicto se ha intensificado y expandido geográficamente en los últimos días. "Pakistán ha llevado a cabo ataques aéreos, de artillería, con morteros y con drones en al menos diez provincias afganas, mientras que las fuerzas de la autoridad de facto (DfA) han lanzado asaltos terrestres en puntos fronterizos y han realizado ataques con drones dentro de Pakistán", recogió el informe.

Naciones Unidas alertó de que los ataques afectan cada vez más a zonas urbanas, con un balance de al menos 76 civiles muertos y 213 heridos en todo Afganistán desde el incio de las hostilidades el pasado 26 de febrero. Según sus datos, más de la mitad de los afectados son mujeres y niños. El recrudecimiento de los combates ha provocado además un éxodo masivo de población, que según los informes afecta a 115.000 personas (unas 16.400 familias), de las cuales 40.000 ya han sido verificadas en evaluaciones sobre el terreno.