Guerra en Irán, última hora en directo | Trump asegura que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz como señal "de respeto"

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Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

Operación de alto riesgo en Ormuz con un posible desembarco norteamericano en suelo iraní

Operación de alto riesgo en Ormuz con un posible desembarco norteamericano en suelo iraní

Operación de alto riesgo en Ormuz con un posible desembarco norteamericano en suelo iraní / Atlas News

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

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