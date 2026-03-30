Guerra en Irán, última hora en directo | Trump asegura que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz como señal "de respeto"

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Trump asegura que Irán dejará pasar "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz como señal "de respeto" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este domingo que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha asegurado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes. "Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente", ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que "hace dos días (las autoridades iraníes) acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos", mientras que este domingo "en un gesto de cortesía" y "como muestra de respeto", un total de "20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Ormuz". Convencido de que a Washington le está yendo "extremadamente bien" en la negociación con el país de los ayatolás, el mandatario norteamericano ha augurado que "probablemente" lleguen a un acuerdo con ellos, aunque ha reconocido que "con Irán nunca se sabe" porque en un momento están "negociando con ellos" y "luego siempre" tienen que "atacarlos".

Trump dice que podría tomar la isla iraní de Jarg "muy fácilmente" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo en una entrevista con el Financial Times que podría tomar la isla iraní de Jarg "muy fácilmente". La isla de Jarg, situada frente a la costa occidental de Irán, es una terminal petrolera vital para el país de Oriente Medio y está en el punto de mira del Pentágono para operaciones terrestres, aunque Estados Unidos insistió en que no llegaría a una invasión a gran escala. Cuando se le preguntó sobre el estado de la defensa iraní en la isla, Trump respondió: "No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente".

OIEA dice que la planta nuclear iraní de Jondab, sin material nuclear, dejó de funcionar El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó la noche del domingo que la instalación nuclear iraní de Jondab, que no contiene material nuclear y que fue atacada por Israel y Estados Unidos, dejó de funcionar a raíz de los daños sufridos. Según el OIEA, la planta de Jondab, que es de producción de agua pesada, "sostuvo impactos severos y no está operativa" en base a un "análisis independiente de imágenes satelitares y con conocimiento de la instalación".

Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazan el proyecto de ley israelí de pena muerte Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron este domingo el proyecto de ley que se podría aprobar esta semana en el Parlamento israelí (Knéset) para aplicar la pena de muerte a "terroristas" acusados de asesinato. "La pena de muerte es una forma de castigo inhumano y degradante, carente de cualquier efecto disuasorio. Por consiguiente, nos oponemos a la pena de muerte en todos los lugares y bajo cualquier circunstancia. El rechazo a la pena de muerte es un valor fundamental que nos une", señaló el Gobierno francés, en el comunicado conjunto. París, Berlín, Londres y Roma se dijeron "especialmente" preocupados por "el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley", pues su adopción "correría el riesgo de debilitar los compromisos de Israel con los principios democráticos".

Irán denuncia ataques contra el sistema eléctrico que han causado un apagón en parte de Teherán y Alborz El Ministerio de Energía de Irán ha anunciado un apagón que ha afectado a partes de Teherán y a la vecina provincia de Alborz consecuencia de ataques contra inraestructura eléctrica del país. "Hace unos minutos tras una serie de ataques contra instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán parte de la ciudad de Teherán y de la provincia de Alborz han quedado sin electricidad", ha indicado el Ministerio. "Hay trabajos en marcha para resolver el problema", ha añadido el organismo oficial en un comunicado recogido por la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

Ricardo Mir de Francia EEUU se prepara para “semanas” de operaciones terrestres en Irán tras el envío de 17.000 tropas a la región La guerra de Estados Unidos e Israel en Irán ha creado un problema insoslayable que no existía antes de que comenzara el asalto: el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por el que transita una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Mientras no se reabra el estrecho, la economía mundial seguirá sangrando y por más que Donald Trump quiera dar carpetazo a la contienda le resultará muy difícil cantar victoria con un mínimo de credibilidad. Ese es, por tanto, el principal dilema que enfrenta ahora el republicano. Y también la trampa que podría abocar de nuevo a EEUU al fango de Oriente Medio si opta por enviar tropas terrestres para reabrir el estrecho. ‘The Washington Post’ publica este domingo que el Pentágono se prepara para “semanas” de operaciones terrestres en Irán. Solo falta el visto bueno de Trump. Lea el artículo completo aquí.

EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Irak ante el riesgo de ataques iraníes La embajada de Estados Unidos en Irak instó este domingo a sus ciudadanos a abandonar el país "de inmediato" ante la amenaza creciente de ataques por parte de Irán y milicias afines, que podrían dirigirse contra objetivos vinculados a Washington. "Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato", instó en una alerta de seguridad la legación diplomática, que advirtió de que Irán ha amenazado específicamente a instituciones estadounidenses en Oriente Medio, incluidas universidades en ciudades como Bagdad, Suleimaniya y Dohuk, además de otros centros percibidos como asociados con Estados Unidos.

Pakistán anuncia que acogerá contactos entre Irán y EEUU "en los próximos días" Pakistán ha anunciado este domingo que acogerá contactos entre Estados Unidos e Irán "en los próximos días" para intentar poner fin al conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel, a los que Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones y cortando el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz. "Pakistán se siente honrado de acoger y facilitar en los próximos días conversaciones significativas entre las dos partes para un acuerdo integral y duradero del conflicto actual", ha destacado el viceprimer ministro y ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en una declaración oficial publicada este domingo.

El rey de Jordania y Zelenski abordan la crisis en Oriente Medio y la seguridad regional El rey Abdalá II de Jordania recibió este domingo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con quien dialogó sobre la situación regional y los desafíos de seguridad en Oriente Medio, región inmersa en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la invasión israelí del Líbano. Durante el encuentro, el monarca reiteró su condena a los continuos ataques de Irán contra el reino hachemita y otros Estados árabes, y subrayó la necesidad de respetar la soberanía nacional, así como de intensificar los esfuerzos internacionales para lograr una desescalada integral y sostenible por la vía diplomática, según la televisión oficial jordana Al Mamlaka.