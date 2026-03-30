Se desconoce la autoría
Un casco azul indonesio muere en un ataque en el Líbano
El organismo dijo "no conocer el origen del proyectil" y haber empezado una investigación para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte.
EFE
Un casco azul indonesio de la fuerza de paz de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) murió y otro resultó gravemente herido en un ataque 2de origen desconocido", según informó la madrugada de este lunes el propio organismo de la ONU.
"Un casco azul fue trágicamente asesinado por la noche cuando un proyectil explotó en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr", en el sur del Líbano, mientras que "otro fue herido de gravedad»" publicó la fuerza de paz en X.
El organismo dijo "no conocer el origen del proyectil" y haber empezado una investigación para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte.
El Gobierno de Indonesia condenó este lunes la muerte de un casco azul de la fuerza de paz de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), de nacionalidad indonesia, debido a un ataque "de origen desconocido" en el sur del país y reclamó una investigación "exhaustiva y transparente" sobre el incidente.
Los ataques en el sur del Líbano
El sur del Líbano está siendo objeto constante de bombardeos por parte de Israel, en su ofensiva contra el grupo chií Hizbulá que se sumó al conflicto en Oriente Medio para apoyar Irán y atacar a su vez el Estado judío.
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) recogió previamente que la portavoz de la misión de la ONU, Kandice Ardiel, comunicó que un proyectil había explotado en esa misma localización «hiriendo a varios cascos azules».
Ardiel ya había denunciado la semana pasada que proyectiles y restos de misiles habían alcanzado la sede de la UNIFIL, poniendo a la misión "en riesgo".
Esta noche, nuevos bombardeos israelíes sobre la localidad de Chaqra, en el sur del país, provocaron la muerte de cinco personas, según un comunicado del Ministerio de Salud recogido por la ANN.
Según el último recuento oficial, la ofensiva israelí contra el Líbano ha matado a 1.189 personas y herido a 3.427.
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