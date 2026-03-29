La misión naval de la UE alerta del aumento del riesgo para el transporte marítimo en el mar Rojo tras los ataques hutíes

La misión naval de la Unión Europea (UE), la Operación Aspides, advirtió la noche del sábado de que el riesgo para el transporte marítimo comercial en el mar Rojo, una vía comercial vital para las mercancías, está aumentando tras la reanudación de los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Israel.

En un mensaje informativo a la industria marítima, la misión afirmó que estos nuevos ataques de los insurgentes del 28 de marzo podrían marcar "el primer paso" hacia una escalada militar más amplia ante la posibilidad de que buques mercantes sean objetivo, tal y como lo fueron tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza.

"Parece haber llegado el momento de que los hutíes se involucran activamente en el conflicto", declaró Aspides, que alertó sobre el fin de un periodo de calma en una de las vías más importantes del mundo, por donde transita alrededor del 12 % del comercio marítimo del planeta.

Desde septiembre de 2025 no se han registrado ataques contra buques mercantes, después de que los hutíes suspendieran sus operaciones contra Israel tras el alto el fuego alcanzado en Gaza que entró en vigor el pasado 9 de octubre, una tregua que estabilizó el tráfico a través del estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo.

Ataques en el mar Rojo

Los insurgentes yemeníes, aliados de Irán, atacaron con misiles y drones la navegación el mar Rojo, algo que obligó a numerosas navieras a evitar esta ruta y a circunvalar el continente africano, que provocó un incremento de los costes.

Ante una nueva posible escalada, la misión de la UE evaluó el nivel de amenaza como "medio" para las embarcaciones no vinculadas a Estados Unidos o Israel, pero lo elevó a "alto" para los buques relacionados con estos países, que están en guerra con Irán desde hace un mes.

Por esta razón, recomendó a los buques que "extremen las precauciones", mientras que instó a los vinculados a EE.UU. e Israel a evitar la ruta "hasta que la amenaza disminuya".

Esto se añade a que la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, con un impacto directo en el transporte marítimo, los mercados energéticos y la economía global.

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El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos estratégicos del comercio energético mundial, ya que por sus aguas transita aproximadamente el 20 % del petróleo global y grandes volúmenes de gas natural licuado, lo que lo convierte en un corredor clave entre el golfo Pérsico y el océano Índico.