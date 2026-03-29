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Irán amenaza a EEUU con una “humillante captura” de sus soldados si hay un ataque terrestre: "Serán alimento para los tiburones del Golfo Pérsico”

La advertencia la realizó el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria

Imagen de archivo de ataques de EEUU e Israel en Irán

Imagen de archivo de ataques de EEUU e Israel en Irán / EP

EFE

Teherán
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Irán lanzó este domingo una dura advertencia a Estados Unidos de que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que serán “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.

“La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores, y los soldados estadounidenses serán buen alimento para los tiburones del golfo Pérsico”, advirtió el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, que coordina el Ejército regular con la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.

El vocero castrense acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de carecer de estabilidad y de haber arrastrado a su país a un “atolladero mortal”, al tiempo que sostuvo que Washington actúa bajo la influencia de Israel en la guerra contra Irán.

Asimismo, aseguró que las fuerzas estadounidenses en la región han abandonado algunas de sus bases por temor a ataques y se han refugiado en zonas civiles y económicas de países vecinos, donde —según afirmó— también son objetivo de operaciones iraníes.

El militar añadió que Irán está preparado desde hace tiempo para una eventual intervención terrestre y advirtió de que responderá con contundencia a cualquier intento de ocupación de su territorio.

Asimismo, el comandante del Cuartel del Noroeste del Ejército de Tierra de Irán, el general Amirhosein Shafiei, amenazó con “degollar” a las tropas estadounidenses, en una de las declaraciones más duras desde el inicio del conflicto.

“Que el enemigo tenga por seguro que afilamos nuestros cuchillos cada día más y que cortaremos la garganta de cada uno de sus soldados”, afirmó el alto cargo militar.

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Shafiei aseguró que, desde el inicio de la guerra hace 30 días, las Fuerzas Armadas iraníes han “ajustado sus tácticas para responder a cada ataque con acciones contundentes”.

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