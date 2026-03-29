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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin aborda las relaciones con Europa con el Consejo de Seguridad ruso
Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos un muerto por un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod
Al menos un civil ha perdido la vida este sábado como consecuencia de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región rusa de Bélgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, en el marco de los continuos intercambios de ataques aéreos entre ambos países, en guerra desde hace cuatro años, han informado las autoridades locales.
"Un civil ha muerto en otro ataque terrorista de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha denunciado vía Telegram el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, antes de trasladar sus "más sinceras condolencias" a los familiares del fallecido.
Ucrania firma acuerdos de cooperación en defensa con Emiratos y Catar
Ucrania firmó este sábado acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y Catar para ayudarles en la lucha contra los drones lanzados de Irán, quien aseguró haber atacado un depósito de sistemas de defensa antiaérea ucranianos en Dubái.
De gira por los países del Golfo, el presidente Volodimir Zelenski anunció el sábado un acuerdo de cooperación con Emiratos Árabes Unidos como el que había firmado la víspera con Arabia Saudita.
En un contacto con periodistas Zelenski dijo que se trata de una "cooperación de 10 años" que contempla la implementación de cadenas conjuntas de producción.
Rusia confirma un tercer ataque contra la central nuclear de Bushehr
Rusia confirmó este sábado las informaciones iraníes sobre un tercer ataque de Estados Unidos e Israel contra la central nuclear de Bushehr, de donde Moscú está evacuando estos días a sus especialistas.
"La situación en la central nuclear sigue deteriorándose", dijo el director de la agencia atómica rusa, Rosatom, Alexéi Lijachov. Lijachov, citado por la agencia TASS, explicó que la planta fue blanco de un tercer ataque y un proyectil "explotó muy cerca de la estación de bombeo que suministra agua al reactor".
Dos muertos y al menos once heridos en ataque nocturno ruso contra Odesa
Dos personas murieron y al menos once resultaron heridas, dos de gravedad, en un ataque nocturno ruso contra la ciudad portuaria de Odesa, en la que se vio afectada, entre otras infraestructuras civiles, una maternidad.
"A las 7.00, lamentablemente, se sabe que una persona ha muerto en el hospital a causa de las lesiones sufridas. Mi más sincero pésame a sus familiares y seres queridos", escribió en un mensaje en Telegram el jefe de la administración militar de la ciudad, Serguí Lisak.
Poco más tarde, informó del hallazgo de un cuerpo sin vida bajo los escombros de uno de los edificios dañados y precisó que hasta el momento se tenía constancia de once heridos.
Preciso que se registró un impacto en el tejado de una maternidad, daños en tres centros educativos y en varios edificios residenciales, así como en diez vehículos.
En tanto, el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, confirmó las dos muertes, entre ellas la de un hombre de 34 años, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado de entre los escombros de un edificio, y cifró los heridos en doce.
Ataques dejan tres muertos en Ucrania y un niño fallecido en Rusia, según autoridades
Ataques rusos contra Ucrania causaron tres muertos la madrugada de este sábado, mientras que un bombardeo lanzado por Kiev dejó un niño fallecido en Rusia, informaron las autoridades locales.
En el sur ucraniano, en Odesa, una persona murió y 11 resultaron heridas, incluido un menor, en ataques que afectaron, entre otros lugares, a una maternidad y un barrio residencial, según el jefe de la administración militar local, Sergii Lissak.
Más al norte, dos hombres fallecieron y dos quedaron lesionados en Krivii Rih, según el responsable militar local, Oleksandr Ganzha.
En el lado ruso, un ataque con drones ucranianos mató a un niño e hirió gravemente a sus padres en una vivienda en Yaroslavl, al norte de Moscú, según el gobierno local.
Merz sostiene que la guerra de Ucrania terminará cuando la economía rusa se agote
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este viernes que la guerra de Ucrania terminará cuando la Rusia del presidente Vladímir Putin se agote económicamente. "Puede que me equivoque, pero esto terminará cuando Rusia esté tan agotada económicamente que no pueda seguir adelante, y la economía rusa se encuentra en un estado realmente pésimo", dijo Merz en un acto público en Fráncfort, en el oeste alemán, organizado por el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. El jefe del Gobierno germano subrayó que actualmente la economía rusa acusa altos tipos de interés y que "Putin tiene que ir a pedir dinero a todo tipo de déspotas del mundo".
El ministro de Exteriores francés responde a Lavrov y dice que la "hipocresía" es la rusa
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, respondió a las críticas de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, lanzadas el jueves en una entrevista en la televisión pública francesa, y aseguró que "la hipocresía" se encuentra en la parte rusa. "Los europeos no cierran los ojos cuando les viene bien, Francia denuncia y se moviliza en favor del derecho internacional", aseveró Barrot, durante la rueda de prensa final de reunión ministerial del G7 celebrada ayer y hoy en la localidad francesa de Cernay la Ville, a unos 50 kilómetros de París. El ministro francés, que dejó traslucir cierto malestar porque una televisión pública de su país diese espacio a un alto cargo del Gobierno ruso, negó que, como afirmó Lavrov, Rusia defienda el derecho internacional en Irán. Moscú "ha recorrido sin frenos a la violencia, en una expresión bestial de brutalidad", agregó Barrot.
Ucrania envía a 200 militares a Oriente Próximo para ayudar en la lucha contra los drones iranís
Ucrania ha desplegado este mes en Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, Kuwait y Jordania a más de doscientos militares especializados en defensa aérea antidrones para ayudar a proteger de los ataques iraníes con drones 'Shaheds' (cuya tecnología Irán envió a Rusia para atacar Ucrania), otros drones y misiles balísticos. Zelenski dijo que sus especialistas han identificado medidas concretas que los aliados de Kiev en la región pueden poner en práctica para mejorar su efectividad. Los sistemas de guerra electrónica y los drones interceptores desarrollados por Kiev permitirán a los árabes defenderse de los 'Shahed' sin tener que recurrir a misiles antiaéreos estadounidenses, mucho más caros y difíciles de producir. Ucrania pedirá a cambio nuevos medios para canalizar su guerra contra Rusia.
Rubio desmiente a Zelenski y reitera que el fin de la guerra pasa por que Ucrania y Rusia hagan concesiones
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha desmentido este viernes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien aseguró que Washington ha condicionado las garantías de seguridad a la renuncia del Donbás, y ha reiterado que el fin de la guerra pasa por que tanto Moscú como Kiev hagan concesiones. Rubio ha asegurado que "es mentira" que Estados Unidos haya hablando con Zelenski en esos términos. "Es una pena que lo dijera, porque sabe que no es cierto", ha lamentado en declaraciones a los medios antes de tomar un avión en París, donde ha participado en una reunión del G7, rumbo a Estados Unidos.
Putin asegura que "nunca" se ha negado a retomar las relaciones con Europa, que considera "en crisis"
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado este viernes que las relaciones entre su país y los de la Unión Europea se encuentran "en crisis" y ha rechazado que el motivo de esta disputa sea "culpa" de Moscú, asegurando que el Kremlin "nunca se ha negado" a restablecer sus vínculos con Europa. "Es evidente que las relaciones de Rusia con los países europeos están en crisis, y no por culpa nuestra", ha defendido durante una reunión por videoconferencia con miembros del Consejo de Seguridad ruso. El mandatario ha considerado que "las referencias a los acontecimientos de Ucrania aquí carecen de fundamento suficiente", alegando que "la propia crisis europea se produjo a causa de la anterior Administración estadounidense", en alusión al mandato del demócrata Joe Biden, "y de varios países europeos".
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