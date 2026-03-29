Guerra en Irán, última hora en directo | Un bombardeo israelí mata a al menos seis personas al sur de la Franja de Gaza

Un bombardeo israelí mata a al menos seis personas al sur de la Franja de Gaza

Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en un ataque aéreo israelí contra un puesto policial palestino en la zona de Mawasi, en Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Fuentes de la Unidad de Emergencias y Ambulancias de la gobernación de Rafah (sur de la Franja) indicaron que entre las víctimas mortales hay tres agentes de policía y tres civiles.

De acuerdo con la información facilitada, las víctimas fueron identificadas como Rafat Jamis Alwa Abu Mashi, Mohamad Kamal Musleh Sheij Eid, Shukri Sarhan Ahmad Al Sufi, Ashraf Al Rumailat y Samir Hilal Yusef Al Fasis, además de una persona cuya identidad no ha sido determinada hasta el momento.

Las autoridades sanitarias señalaron que el ataque dejó también varios heridos. Todos los fallecidos y heridos fueron trasladados al Complejo Medico gazatí de Al Nasser.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre este incidente.

Este sábado también fueron asesinados tres gazatíes por ataques israelíes. Dos hermanos, Fahmy y Said Qadum, perdieron la vida en un presunto bombardeo israelí contra la medina de la ciudad de Gaza (norte), informó el Hospital Shifa de la capital gazatí en un comunicado.

Además, Ahmed Faiz Salem Abu Reida murió este sábado cuando el Ejército de Israel atacó su vehículo en la zona de Beni Suhaila, al este de la ciudad de Jan Yunis (sur), según informó el Hospital Nasser.