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Guerra en Irán, última hora en directo | Un bombardeo israelí mata a al menos seis personas al sur de la Franja de Gaza
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos y Baréin dicen que interceptaron ataques desde Irán
Los Gobiernos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Arabia Saudí informaron este domingo que han interceptado series de ataques aéreos con misiles y drones procedentes de Irán, que ya causaron el sábado dos heridos por el impacto en una fábrica de aluminio bareiní.
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí indicó en un breve comunicado que en las últimas horas "interceptó y destruyó una decena de drones" enviados contra su territorio.
Por su parte, el Ejército de Kuwait dijo que respondió a "amenazas de misiles y drones hostiles".
"Las Fuerzas Armadas de Kuwait confirman que cualquier explosión que se pueda escuchar es el resultado de los sistemas de defensa aérea interceptando objetivos hostiles", apunta en X en un comunicado el Ejército kuwaití.
Esta nueva ronda de ataques llega después de que el sábado los sistemas de defensa de Kuwait derribaran una oleada de ataques con 15 drones.
Un bombardeo israelí mata a al menos seis personas al sur de la Franja de Gaza
Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en un ataque aéreo israelí contra un puesto policial palestino en la zona de Mawasi, en Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), según informaron fuentes médicas del enclave palestino.
Fuentes de la Unidad de Emergencias y Ambulancias de la gobernación de Rafah (sur de la Franja) indicaron que entre las víctimas mortales hay tres agentes de policía y tres civiles.
De acuerdo con la información facilitada, las víctimas fueron identificadas como Rafat Jamis Alwa Abu Mashi, Mohamad Kamal Musleh Sheij Eid, Shukri Sarhan Ahmad Al Sufi, Ashraf Al Rumailat y Samir Hilal Yusef Al Fasis, además de una persona cuya identidad no ha sido determinada hasta el momento.
Las autoridades sanitarias señalaron que el ataque dejó también varios heridos. Todos los fallecidos y heridos fueron trasladados al Complejo Medico gazatí de Al Nasser.
El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre este incidente.
Este sábado también fueron asesinados tres gazatíes por ataques israelíes. Dos hermanos, Fahmy y Said Qadum, perdieron la vida en un presunto bombardeo israelí contra la medina de la ciudad de Gaza (norte), informó el Hospital Shifa de la capital gazatí en un comunicado.
Además, Ahmed Faiz Salem Abu Reida murió este sábado cuando el Ejército de Israel atacó su vehículo en la zona de Beni Suhaila, al este de la ciudad de Jan Yunis (sur), según informó el Hospital Nasser.
Los hutíes aseguran haber lanzado un segundo ataque contra el sur de Israel
La insurgencia hutí de Yemen asegura haber lanzado un segundo ataque contra territorio israelí este sábado, que se suma a un primer bombardeo de esta mañana, que ha marcado su incorporación a la guerra regional desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace un mes.
"Nuestras Fuerzas Armadas han lanzado una segunda operación militar con un bombardeo de misiles de crucero y drones contra varios objetivos militares y vitales pertenecientes al enemigo sionista en el sur de la Palestina ocupada (Israel)", ha declarado el portavoz militar hutí, Yahya Sari, en un mensaje en redes.
Kuwait, Emiratos y Baréin dicen que han interceptado ataques aéreos procedentes de Irán
Los Gobiernos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin informaron este domingo que han interceptado series de ataques aéreos con misiles y drones procedentes de Irán, que ya dejaron el sábado dos heridos por el impacto en una fábrica de aluminio bareiní. "Las Fuerzas Armadas de Kuwait confirman que cualquier explosión que se pueda escuchar es el resultado de los sistemas de defensa aérea interceptando objetivos hostiles", apunta en X en un comunicado el Ejército kuwaití. Esta nueva ronda de ataques llega después de que el sábado los sistemas de defensa de Kuwait derribaran una oleada de ataques con 15 drones. Por su parte, el Ministerio de Defensa de EAU dijo en un comunicado que sus defensa aéreas actuaron contra "misiles y drones procedentes de Irán", sin aportar más detalles.
Israel informa de la muerte "en combate" de un soldado en el sur de Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo de la muerte "en combate" de un soldado en el sur de Líbano, lo que aumenta a cinco el número de uniformados fallecidos desde el 2 de marzo.
En un comunicado, las FDI identificaron al soldado muerto como el sargento Moshe Yitzchak Hacohen Katz, de 22 años y nacido en Estados Unidos, parte de una brigada de paracaidistas.
Durante el incidente que terminó con la vida de Katz, otros tres soldados de las FDI resultaron heridos.
Los hutíes afirman haber lanzado un segundo ataque con misiles contra Israel
Los rebeldes chíies hutíes del Yemen afirmaron esta noche que han lanzado un segundo ataque con misiles contra territorio de Israel, y que sucede al que efectuaron esta mañana, lo que significa su entrada efectiva en el conflicto de Irán -su aliado-, desde que comenzó este el pasado 28 de febrero, con los primeros bombardeos de EEUU e Israel.
"Con la ayuda de Alá, las Fuerzas Armadas Yemeníes (como se autodenominan los hutíes) llevaron a cabo la segunda operación militar en la 'Batalla de la Yihad' con un bombardeo de misiles de crucero y drones dirigidos contra varios emplazamientos militares y vitales pertenecientes al enemigo sionista en el sur de la Palestina ocupada", indicó en un comunicado el portavoz militar del grupo, Yahya Sarea
EEUU ataca más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán
Las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado más de 11.000 objetivos iraníes, incluyendo cerca de 150 barcos, en el primer mes de la guerra contra Irán, afirmó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Entre los objetivos atacados, hay centros de mando y control, así como sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, señaló el Centcom, con sede en Florida, en un informe distribuido en sus redes sociales.
Macron pide hacer "lo posible" para que no se arrastre a Irak en la escalada de violencia
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este sábado hacer "lo posible" para evitar que Irak "se vea arrastrado a la escalada" de violencia en la región, tras los recientes ataques contra la residencia del presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani.
"Acabo de conversar con el presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani. Le he expresado mi apoyo tras el ataque inaceptable que tuvo como objetivo su residencia en Dohuk esta mañana", declaró en un mensaje en 'X' Macron.
Policía israelí carga contra manifestantes en contra la guerra en Tel Aviv y Haifa
Cientos de personas se manifestaron la noche de este sábado en contra de otra "guerra eterna" en una decena de localidades en Israel, entre ellas Tel Aviv o Haifa, donde las protestas fueron reprimidas de forma violenta por agentes de la Policía, según vídeos y denuncias de los organizadores.
Hay al menos ocho detenidos, de acuerdo con el diario Haaretz, si bien la Policía israelí no ha confirmado esa cifra a EFE.
Suben a 1.189 los muertos y 3.427 los heridos por la ofensiva israelí contra Líbano
El balance de muertos por los ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo aumentó este sábado a 1.189 y el de heridos a 3.427, según el balance actualizado difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.
El balance de las últimas 24 horas registró 47 muertos y 112 heridos, señaló el departamento, dependiente del Ministerio de Salud Pública del Líbano.
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