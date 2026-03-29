Conflicto
Finlandia denuncia que dos drones no identificados se estrellaron en el sur del país
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AFP
Dos drones no identificados se estrellaron el domingo cerca de Kuvola, en el sur de Finlandia, anunció el ministerio de Defensa, que calificó el incidente de una "presunta violación del territorio". "Drones ingresaron al le territorio finlandés. Tomamos eso muy en serio", declaró el ministro de Defensa, Antti Hakkanen, en un comunicado, y agregó que fuerzas de seguridad fueron enviadas al lugar del incidente. Finlandia comparte una frontera de 1.340 km con Rusia.
"La investigación sobre esos acontecimientos está en curso y más amplias informaciones serán comunicadas cuando sean verificadas", agregó Hakkanen. Según el ministerio, "varios objetos voladores a baja altitud y baja velocidad fueron observados en el espacio aéreo finlandés, en la zona marítima y en el sureste del país, el domingo por la mañana".
"Un dron se estrelló al norte de Kuvola y otro al este. La policía acordonó las zonas por los requerimientos de la investigación", precisó el ministerio de Defensa. La fuerza aérea envió un caza F/A-18 Hornet para una misión de identificación, según la misma fuente.
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