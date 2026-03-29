Llegan a Cuba los dos barcos del convoy con ayuda humanitaria desaparecidos en el Caribe

Los dos veleros del convoy Nuestra América que permanecían desaparecidos en el Caribe llegaron en la tarde de este sábado a La Habana, después de siete días de navegación y tras haber sido localizados horas antes por una aeronave de la Armada de México. Sus nueve tripulantes, entre los que se cuenta un niño, han llegado sanos y salvos a las costas de Cuba.

Las embarcaciones, dos catamaranes identificados como 'Friendship' y 'Tigermoth', entraron en la bahía habanera pasadas las 16.00 horas (20.00 GMT) con apoyo de la embarcación Prácticos del Puerto de La Habana. A bordo viajaban nueve activistas de varias nacionalidades —dos mujeres, seis hombres y un niño de tres años— que participaban en una misión de ayuda humanitaria con destino a Cuba.

La Secretaría de Marina de México (Semar) informó durante la mañana de este sábado de que una aeronave naval había localizado ambas embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, después de una semana sin contacto en el Caribe mexicano. Según detalló la dependencia, se mantenía comunicación por radio con los tripulantes mientras un buque de la Marina se dirigía a la zona para prestar apoyo.

Los dos últimos veleros del convoy Nuestra América arribaron en la tarde a La Habana tras siete días de navegación y luego de estar desaparecidos en el Caribe mientras transportaban ayuda humanitaria para la isla. / Ernesto Mastrascusa / EFE

La localización puso fin a varios días de incertidumbre después de que la Semar activara el pasado jueves 26 de marzo un plan de búsqueda y rescate. La operación se desplegó tras no tenerse comunicación ni confirmación de la llegada de los dos veleros, que habían zarpado el 21 de marzo desde Isla Mujeres, en el sureste de México, rumbo a la capital cubana.

Una semana en vilo

Las autoridades mexicanas movilizaron unidades de superficie y medios aéreos, incluidas aeronaves tipo Persuader, para rastrear la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana. Además, coordinaron esfuerzos con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, países vinculados a las nacionalidades de los tripulantes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había señalado el viernes que la operación seguía en marcha y explicó que la pérdida de comunicación se produjo en alta mar. Según indicó, un buque de la Marina había seguido la ruta de un carguero que también formaba parte del convoy y que sí llegó sin incidentes a Cuba, mientras que el contacto se perdió posteriormente con las dos embarcaciones menores.

Noticias relacionadas

Los dos catamaranes eran los últimos integrantes de la delegación mexicana del convoy Nuestra América, una iniciativa civil que partió hacia Cuba con unas 30 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares, en un contexto marcado por el deterioro económico de la isla. Con la llegada de ambos veleros a La Habana, culmina el episodio que había mantenido en vilo a familiares, activistas y autoridades durante la última semana.