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La UE y EEUU avanzan en su acuerdo para limitar los aranceles comerciales

El comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic, viajará el mes que viene a Estados Unidos para tratar de dejar atado el pacto

La Eurocámara avanza en la tramitación del acuerdo comercial con EEUU para poner techo a los aranceles

Von der Leyen y Donald Trump.

Von der Leyen y Donald Trump. / Europa Press

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La Unión Europea y Estados Unidos avanzan en las negociaciones para establcer un nuevo tope a los aranceles comerciales entre ambos territorios. El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, se ha reunido este sábado con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer, para hacer balance de sus relaciones comerciales y acordar seguir avanzando en las negociaciones sobre materias primas críticas. El dirigente europeo ha definido el encuentro como "muy positivo", según ha manifestado en rueda de prensa.

"Hemos aprovechado esta oportunidad para hacer una especie de balance de la situación actual en todas las cuestiones bilaterales", ha explicado Sefcovic, durante su asitencia a la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Yaundé (Camerún). "Acordamos seguir avanzando en nuestro trabajo sobre los minerales críticos y desarrollar, diría yo, una agenda positiva adicional", añadió el comisario europeo, quien también anunció que viajará a Estados Unidos el próximo mes de abril.

Ya el pasado jueves, la Eurocámara dio un paso adelante en la tramitación de la norma necesaria para cumplir con los compromisos correspondientes alcanzados el pasado mes de julio en Escocia, donde se reunieron el presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dicho encuentro desatascó meses de incertidumbre por las amenazas arancelarias del presidente estadonunidense y dio paso a un nuevo impuesto a las importaciones.

Socio comercial de peso

Estados Unidos llegó a un acuerdo con la UE para imponer un arancel de importación del 15% a la mayoría de los productos de la UE —la mitad de la cuota con la que amenazaron inicialmente— y se evitó así una guerra comercial de mayor envergadura entre los dos aliados, que representan casi un tercio del comercio mundial.

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Ahora ambas potencias negocian para reestructurar sus relaciones y las conversaciones, atendiendo a la versión que ha dado este sábado Sefcovic, van por buen camino. "Demuestra que ambas partes, a pesar de las turbulencias en la escena mundial, seguimos respetando el acuerdo", ha afirmado. Estados Unidos es el mayor socio comercial de la UE, y las exportaciones de la UE a EE. UU. alcanzarán la cifra récord de 555.000 millones de euros en 2025.

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