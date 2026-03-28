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Artefacto artesanal

Detenido un hombre que iba a accionar una bomba para atacar un banco americano en París

La policía francesa lo sorprendió justo cuando había colocado un bidón cargado de polvo explosivo que pretendía encender

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Agentes de la policía francesa contra el terrorismo, durante un operativo.

Agentes de la policía francesa contra el terrorismo, durante un operativo. / DAVE HUNT / EFE

EFE

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París
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Las autoridades francesas han desarticulado esta pasada madrugada un ataque en París al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo en una sucursal del Bank of America, en una zona turística del oeste de la capital francesa. Así lo informó este sábado la prensa francesa, que indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas cuando acababa de colocar un "artefacto explosivo artesanal" que pretendía encender.

Sin embargo, en ese momento, el hombre fue arrestado por la policía francesa. Se desconocen, de momento, sus motivaciones.

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De acuerdo con 'Le Parisien', el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo. La sucursal del Bank of America está en una zona muy turística, en la calle de La Boétie, en el distrito VIII de París.

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