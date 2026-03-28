Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación salidaBebé BarcelonaTiempoJuntsRodaliesNoelia CastilloTer StegenIránCentrales de bombeoCambio de hora 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin aborda las relaciones con Europa con el Consejo de Seguridad ruso

Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Zelenski denuncia un ataque ruso masivo contra Ucrania que deja siete muertos

Zelenski denuncia un ataque ruso masivo contra Ucrania que deja siete muertos / Andrew Kravchenko

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
  2. Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
  3. Piezas mal colocadas y problemas en las pruebas, razones del retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies de Alstom
  4. Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
  5. ‘MasterChef Celebrity’ se reinventa: RTVE prepara una edición 'All Stars' por su décimo aniversario
  6. Junts rechaza la prórroga de alquileres: 'Hay casos en que el propietario del piso es más vulnerable que el que está dentro
  7. El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
  8. Las mentiras del caso Noelia: de la violación por parte de extranjeros en un centro de menores a la falta de tratamiento psiquiátrico

Guerra en Irán, última hora en directo | EEUU e Israel intensifican los ataques a instalaciones nucleares para instar a una negociación

Guerra en Irán, última hora en directo | EEUU e Israel intensifican los ataques a instalaciones nucleares para instar a una negociación

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin aborda las relaciones con Europa con el Consejo de Seguridad ruso

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin aborda las relaciones con Europa con el Consejo de Seguridad ruso

Un libro repasa los atentados contra Mussolini y cómo el dictador usó la violencia para afianzar el fascismo en Italia

Un libro repasa los atentados contra Mussolini y cómo el dictador usó la violencia para afianzar el fascismo en Italia

Pedro Sánchez sabe dónde está en Oriente Próximo, ¿y Feijóo?

Pedro Sánchez sabe dónde está en Oriente Próximo, ¿y Feijóo?

Rubio asegura que la operación en Irán concluirá en "cuestión de semanas" y pide "más implicación" para asegurar el estrecho de Ormuz

Rubio asegura que la operación en Irán concluirá en "cuestión de semanas" y pide "más implicación" para asegurar el estrecho de Ormuz

Rubio estima que la guerra contra Irán habrá terminado "en un par de semanas"

EEUU asegura que los cambios económicos y políticos tienen que "ir de la mano" en Cuba

EEUU asegura que los cambios económicos y políticos tienen que "ir de la mano" en Cuba

EEUU baraja varias opciones para un gran "golpe final" en Irán si las negociaciones fracasan

EEUU baraja varias opciones para un gran "golpe final" en Irán si las negociaciones fracasan