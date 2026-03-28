Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin aborda las relaciones con Europa con el Consejo de Seguridad ruso

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ataques dejan tres muertos en Ucrania y un niño fallecido en Rusia, según autoridades
Ataques rusos contra Ucrania causaron tres muertos la madrugada de este sábado, mientras que un bombardeo lanzado por Kiev dejó un niño fallecido en Rusia, informaron las autoridades locales.
En el sur ucraniano, en Odesa, una persona murió y 11 resultaron heridas, incluido un menor, en ataques que afectaron, entre otros lugares, a una maternidad y un barrio residencial, según el jefe de la administración militar local, Sergii Lissak.
Más al norte, dos hombres fallecieron y dos quedaron lesionados en Krivii Rih, según el responsable militar local, Oleksandr Ganzha.
En el lado ruso, un ataque con drones ucranianos mató a un niño e hirió gravemente a sus padres en una vivienda en Yaroslavl, al norte de Moscú, según el gobierno local.
Merz sostiene que la guerra de Ucrania terminará cuando la economía rusa se agote
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este viernes que la guerra de Ucrania terminará cuando la Rusia del presidente Vladímir Putin se agote económicamente. "Puede que me equivoque, pero esto terminará cuando Rusia esté tan agotada económicamente que no pueda seguir adelante, y la economía rusa se encuentra en un estado realmente pésimo", dijo Merz en un acto público en Fráncfort, en el oeste alemán, organizado por el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. El jefe del Gobierno germano subrayó que actualmente la economía rusa acusa altos tipos de interés y que "Putin tiene que ir a pedir dinero a todo tipo de déspotas del mundo".
El ministro de Exteriores francés responde a Lavrov y dice que la "hipocresía" es la rusa
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, respondió a las críticas de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, lanzadas el jueves en una entrevista en la televisión pública francesa, y aseguró que "la hipocresía" se encuentra en la parte rusa. "Los europeos no cierran los ojos cuando les viene bien, Francia denuncia y se moviliza en favor del derecho internacional", aseveró Barrot, durante la rueda de prensa final de reunión ministerial del G7 celebrada ayer y hoy en la localidad francesa de Cernay la Ville, a unos 50 kilómetros de París. El ministro francés, que dejó traslucir cierto malestar porque una televisión pública de su país diese espacio a un alto cargo del Gobierno ruso, negó que, como afirmó Lavrov, Rusia defienda el derecho internacional en Irán. Moscú "ha recorrido sin frenos a la violencia, en una expresión bestial de brutalidad", agregó Barrot.
Ucrania envía a 200 militares a Oriente Próximo para ayudar en la lucha contra los drones iranís
Ucrania ha desplegado este mes en Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, Kuwait y Jordania a más de doscientos militares especializados en defensa aérea antidrones para ayudar a proteger de los ataques iraníes con drones 'Shaheds' (cuya tecnología Irán envió a Rusia para atacar Ucrania), otros drones y misiles balísticos. Zelenski dijo que sus especialistas han identificado medidas concretas que los aliados de Kiev en la región pueden poner en práctica para mejorar su efectividad. Los sistemas de guerra electrónica y los drones interceptores desarrollados por Kiev permitirán a los árabes defenderse de los 'Shahed' sin tener que recurrir a misiles antiaéreos estadounidenses, mucho más caros y difíciles de producir. Ucrania pedirá a cambio nuevos medios para canalizar su guerra contra Rusia.
Rubio desmiente a Zelenski y reitera que el fin de la guerra pasa por que Ucrania y Rusia hagan concesiones
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha desmentido este viernes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien aseguró que Washington ha condicionado las garantías de seguridad a la renuncia del Donbás, y ha reiterado que el fin de la guerra pasa por que tanto Moscú como Kiev hagan concesiones. Rubio ha asegurado que "es mentira" que Estados Unidos haya hablando con Zelenski en esos términos. "Es una pena que lo dijera, porque sabe que no es cierto", ha lamentado en declaraciones a los medios antes de tomar un avión en París, donde ha participado en una reunión del G7, rumbo a Estados Unidos.
Putin asegura que "nunca" se ha negado a retomar las relaciones con Europa, que considera "en crisis"
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado este viernes que las relaciones entre su país y los de la Unión Europea se encuentran "en crisis" y ha rechazado que el motivo de esta disputa sea "culpa" de Moscú, asegurando que el Kremlin "nunca se ha negado" a restablecer sus vínculos con Europa. "Es evidente que las relaciones de Rusia con los países europeos están en crisis, y no por culpa nuestra", ha defendido durante una reunión por videoconferencia con miembros del Consejo de Seguridad ruso. El mandatario ha considerado que "las referencias a los acontecimientos de Ucrania aquí carecen de fundamento suficiente", alegando que "la propia crisis europea se produjo a causa de la anterior Administración estadounidense", en alusión al mandato del demócrata Joe Biden, "y de varios países europeos".
Rubio no descarta que armas previstas para Ucrania se destinen a la guerra contra Irán
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha reconocido este viernes que no se descarta que envíos de armas previstos para Ucrania se desvíen a la guerra de Irán.
Ucrania ataca puertos rusos para limitar sus ingresos petroleros ante el alza de precios
Ucrania centra sus ataques de largo alcance en puertos rusos y en las infraestructuras de exportación de petróleo, en un intento de limitar el efecto del alza de los precios mundiales del combustible en la capacidad de Rusia para financiar su invasión. Dos puertos rusos clave en el mar Báltico, Primorsk y Ust-Luga, que aportan en conjunto hasta el 50% de las exportaciones marítimas de crudo ruso, han sido blanco de los ataques intensificados de Ucrania. Los puertos, situados a unos 900 km de Ucrania, fueron atacados por segunda y tercera vez respectivamente esta semana, en la noche del jueves al viernes, según el coronel Andri Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y otras fuentes.
La alta representante de UE viajará el martes a Ucrania para conmemorar la masacre de Bucha
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, estará el próximo martes en Kiev con motivo del tercer aniversario de la masacre de civiles perpetrada por el Ejército ruso en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, según informó este viernes el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga. "La fecha es simbólica. Conmemoraremos el trágico aniversario de la masacre de Bucha y reafirmaremos el compromiso de hacer pagar a Rusia por esta y otras atro idades", escribió en X Sibiga. El ministro ucraniano explicó que con motivo de la efeméride viajarán también a Ucrania ministros de Exteriores de países de la UE, quienes celebrarán una "reunión ministerial" en Kiev.
Putin aborda las relaciones con Europa con el Consejo de Seguridad ruso
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordó este viernes con el Consejo de Seguridad ruso el estado actual de las relaciones con Europa, informó el Kremlin. "Las relaciones de Rusia con los países europeos están en crisis, sin que sea por culpa nuestra", dijo Putin al abrir la reunión. Agregó que Ucrania no es el motivo del estado actual de las relaciones con Europa, ya que el conflicto fue "culpa de la anterior administración estadounidense y varios de los principales países europeos". A la vez, aseguró que Moscú "nunca se ha negado a desarrollar y a restablecer las relaciones" con la Unión Europea.
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