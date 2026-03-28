Guerra en Irán, última hora en directo | EEUU e Israel intensifican los ataques a instalaciones nucleares para instar a una negociación

Yemen entra en escena y un Trump "decepcionado" critica la OTAN: un mes de guerra en Irán

Un misil lanzado la madrugada del sábado contra Israel, según el Ejército del país, hace entrar en la escena del conflicto regional a Yemen, horas después de que los hutíes, que controlan gran parte de su territorio, amenazaran con pasar a la ofensiva en apoyo a Irán.

Justo cuando se cumple un mes del inicio de la guerra, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo sentirse "decepcionado" por la OTAN y su falta de apoyo a las operaciones de la Casa Blanca en Oriente Medio.

¿Yemen se suma al conflicto?

- Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, el primero enviado desde este país en el marco del conflicto reciente.

- Horas antes, los hutíes, aliados de Irán que controlan gran parte de Yemen, incluida la capital Saná, habían amenazado con involucrarse en la guerra en caso de que nuevos actores se unieran a Estados Unidos e Israel en su ofensiva, o en caso de que el mar Rojo fuera usado para atacar a Irán.

- El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, dijo que las fuerzas hutíes tienen "las manos en el gatillo".

- Durante la guerra en Gaza, los hutíes lanzaron más de 1.800 ataques contra Israel en apoyo a Palestina, según las cifras proporcionadas por los insurgentes yemeníes.