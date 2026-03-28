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Guerra en Irán, última hora en directo | EEUU e Israel intensifican los ataques a instalaciones nucleares para instar a una negociación

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

Equipos de primeros auxilios en la aldea libanesa Kfar Roummane, el 26 de marzo de 2026, tras un ataque israelí.

Equipos de primeros auxilios en la aldea libanesa Kfar Roummane, el 26 de marzo de 2026, tras un ataque israelí. / ABBAS FAKIH / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

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