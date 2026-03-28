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Guerra en Irán, última hora en directo | EEUU e Israel intensifican los ataques a instalaciones nucleares para instar a una negociación
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Yemen entra en escena y un Trump "decepcionado" critica la OTAN: un mes de guerra en Irán
Un misil lanzado la madrugada del sábado contra Israel, según el Ejército del país, hace entrar en la escena del conflicto regional a Yemen, horas después de que los hutíes, que controlan gran parte de su territorio, amenazaran con pasar a la ofensiva en apoyo a Irán.
Justo cuando se cumple un mes del inicio de la guerra, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo sentirse "decepcionado" por la OTAN y su falta de apoyo a las operaciones de la Casa Blanca en Oriente Medio.
¿Yemen se suma al conflicto?
- Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, el primero enviado desde este país en el marco del conflicto reciente.
- Horas antes, los hutíes, aliados de Irán que controlan gran parte de Yemen, incluida la capital Saná, habían amenazado con involucrarse en la guerra en caso de que nuevos actores se unieran a Estados Unidos e Israel en su ofensiva, o en caso de que el mar Rojo fuera usado para atacar a Irán.
- El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, dijo que las fuerzas hutíes tienen "las manos en el gatillo".
- Durante la guerra en Gaza, los hutíes lanzaron más de 1.800 ataques contra Israel en apoyo a Palestina, según las cifras proporcionadas por los insurgentes yemeníes.
El Ejército israelí intercepta por primera vez en lo que va de guerra un misil lanzado desde Yemen
El Ejército israelí ha informado en la mañana de este sábado de la intercepción un misil lanzado desde Yemen, en un ataque que ha atribuido a los rebeldes hutíes yemeníes, el primero desde que Israel lanzó junto con Estados Unidos su ofensiva contra Irán hace un mes.
Medios locales israelíes recogen la información de las Fuerzas Armadas del país hebreo, que han señalado que el ataque, dirigido contra el sur de Israel, no ha provocado heridos.
Se trata de la primera ocasión en la que los rebeldes hutíes yemeníes, aliados de Irán, lanzan un ataque contra territorio israelí desde que Israel y Estados Unidos iniciaron su ofensiva contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.
Cinco heridos en un incendio provocado por los restos de un misil en una zona comercial de Abu Dabi
Al menos cinco personas han resultado heridas como consecuencia de un incendio declarado este sábado por la mañana en una zona comercial de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y que ha sido provocado por los restos de un misil, en medio de los ataques iraníes contra varios países del Golfo como represalia por la ofensiva lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel hace un mes.
"Las autoridades confirman que cinco personas de nacionalidad india han sufrido lesiones de moderadas a leves por el incidente", ha informado la oficina de medios de Abu Dabi este sábado.
El incendio ha sido provocado por los restos de un misil interceptado por los sistemas antiaéreos emiratíes, que han caído sobre la Zona Económica Califa Abu Dabi, cerca del puerto Califa, al sur de la capital emiratí.
El ministro del Petróleo iraní tilda de "ecocidio" los ataques contra la infraestructura energética del país
El ministro del Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, ha denunciado este viernes en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que las agresiones perpetradas por Estados Unidos e Israel contra infraestructura energética iraní en el marco de la operación 'Furia Épica' van contra la legislación internacional y podrían ser calificadas incluso de "ecocidio".
"El ataque deliberado contra los depósitos de combustible constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de las obligaciones medioambientales multilaterales", ha señalado Paknejad en su misiva, remitida también al Consejo de Seguridad del organismo, según han informado agencias de noticias iraníes como Mehr y Fars.
El brent cierra la semana a 112,57 dólares, el precio más alto desde 2022
El barril de petróleo de brent para entrega en mayo cerró hoy la semana a 112,57 dólares, lo que refleja que el mercado no ve señales de distensión en el golfo Pérsico y que supone el precio más alto desde julio de 2022. Ayer jueves, el brent cerró a 108,01 dólares En un solo día, ha subido 4,56 dólares, equivalente a un 4,22%. También el texas -de referencia en América-, que cerró hoy en 99,64 dólares el barril, marcó niveles que no se veían desde el principio de la guerra con Ucrania. Ayer, el presidente Donald Trump postergó hasta el 6 de abril un eventual ataque contra las instalaciones petroleras iraníes al dar a entender que había negociaciones para un posible fin de la guerra, lo que no ha sido confirmado por parte de Teherán.
G-7 pide cesar ataques contra civiles e infraestructuras en Oriente Próximo y abrir el estrecho Ormuz
Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) exigieron este viernes en una declaración conjunta el fin de los ataques contra civiles e infraestructuras en Oriente Próximo, al tiempo que reafirmaron la "necesidad absoluta" de reabrir el estrecho de Ormuz. Fue la única declaración conjunta lograda tras dos días de reuniones en la abadía cisterciense de Vaux le Cernay, situada a unos 50 kilómetros de París, y que solo contó con la asistencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en este viernes. Así, los jefes de las diplomacias de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Japón pudieron estampar su firma en un documento sobre Irán, en el que evitaron la palabra guerra y se habló de 'situación' en Oriente Medio, donde pidieron el "cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles". El club de los siete países más ricos también reafirmó la "necesidad absoluta" de restablecer de forma permanente la navegación "libre y segura" en el estrecho de Ormuz.
EEUU espera que Israel tome medidas contra la violencia de los colonos
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este viernes que espera que Israel tome medidas contra el aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania. "Nos preocupa", declaró a los periodistas en París tras una reunión del G7. "Creo que al Gobierno israelí también le preocupa" y "hará algo al respecto", dijo. Se negó a aclarar si Estados Unidos presiona a Israel por la violencia, que se ha intensificado después de que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán desencadenaran una guerra en toda la región. El presidente Donald Trump levantó las sanciones estadounidenses contra los colonos extremistas tras asumir el cargo el año pasado.
Más de 300 soldados estadounidenses heridos
Más de 300 soldados estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, informó el Comando Central, a cargo de las operaciones.
Ucrania envía a 200 militares a Oriente Próximo para ayudar en la lucha contra los drones iranís
Ucrania ha desplegado este mes en Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, Kuwait y Jordania a más de doscientos militares especializados en defensa aérea antidrones para ayudar a proteger de los ataques iraníes con drones 'Shaheds' (cuya tecnología Irán envió a Rusia para atacar Ucrania), otros drones y misiles balísticos. Zelenski dijo que sus especialistas han identificado medidas concretas que los aliados de Kiev en la región pueden poner en práctica para mejorar su efectividad. Los sistemas de guerra electrónica y los drones interceptores desarrollados por Kiev permitirán a los árabes defenderse de los 'Shahed' sin tener que recurrir a misiles antiaéreos estadounidenses, mucho más caros y difíciles de producir. Ucrania pedirá a cambio nuevos medios para canalizar su guerra contra Rusia.
Ataques medidos de EEUU e Israel hoy en instalaciones nucleares e industriales
Israel y Estados Unidos atacaron este viernes las dos principales fabricas de acero de Irán: la de Mobarakeh, en Isfahán, y la de Juzestán, en la ciudad occidental de Ahvaz. Se trata de una ampliación de los objetivos hacia infraestructuras industriales estratégicas. Tambien atacaron dos complejos nucleares: el complejo de agua pesada de Jondab y torta amarilla (concentrado de uranio) de Ardakan, dos sustancias clave para el desarrollo de combustible en el proceso nuclear. No ha habido muertos ni fuga radiactiva, según las autoridades iraníes.
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