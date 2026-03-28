Irán ataca un buque logístico de EEUU cerca de uno de los principales puertos de Omán

El Ejército de Irán ha anunciado este sábado que ha atacado un buque logístico de Estados Unidos en la inmediaciones del puerto de Salalá, uno de los más importantes de Irán. Según han confirmado las autoridades omaníes, al menos dos aviones no tripulados han lanzado cargas explosivas y han causado heridas a un trabajador extranjero, así como daños materiales en las instalaciones.

El Mando Militar iraní ha precisado en el comunicado que el barco estadounidense estaba desplegado "a una distancia considerable del puerto" y que las instalaciones portuarias omaníes no son un objetivo de su represalia contra EEUU, según el portavoz Ebrahim Zolfaqari. Omán, por contra, ha reiterado su "enérgica condena" a estos ataques hostiles y "reafirma su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad de todas las personas en su territorio", según un comunicado de la agencia oficial ONA.

Cabe recordar que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, es uno de los principales contactos internacionales con Irán dada su etapa como mediador en la última y fallida ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Suspensión temporal de operaciones

En medio de esta situación, la compañía comercial naviera Maersk, una de las más importantes del mundo, ha anunciado la suspensión de sus operaciones durante 48 horas en el puerto de Salalá. En un comunicado en su página web, Maersk precisa que el ataque iraní ha dañado una grúa de la terminal sufrió daños, obligado a la evacuación inmediata del puerto y a la suspensión provisional de todas sus operaciones.

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"Informaremos a nuestros clientes de cualquier cambio en este plazo tan pronto como dispongamos de la información necesaria", remacha el comunicado. La suspensión en Salalá se suma a las crecientes preocupaciones sobre interrupciones en la cadena de suministro en la región, mientras las empresas navieras enfrentan mayores riesgos de seguridad y posibles retrasos en rutas clave.