Ataque frustrado
Francia ve una conexión entre el atentado desarticulado en París y la guerra en Oriente Medio
El ministro del Interior vincula el intento de ataque contra una sucursal del Bank of America con acciones recientes en países vecinos
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, vinculó este sábado el atentado desarticulado en la madrugada del viernes en París contra una sucursal del Bank of America con la guerra en Oriente Medio.
'Establezco el vínculo con las acciones llevadas a cabo en países vecinos (...) y que han sido seguidas de reivindicaciones de un grupúsculo que hacía referencia al conflicto', declaró Nuñez al canal BFMTV.
El ministro dio a entender que existen similitudes con el atentado ocurrido el 13 de marzo en Rotterdam, en los Países Bajos, atribuido a un grupo islamista pro-Irán.
De acuerdo con 'Le Figaro', se trataría del grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia ('el movimiento islámico de los compañeros de la virtud').
Detención junto al Elíseo
Las autoridades francesas lograron desarticular el ataque al detener a un hombre que estaba a punto de activar un explosivo en una sucursal del Bank of America, situada en una zona turística del oeste de la capital y cerca del Elíseo.
Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, por lo que la Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha encargado de coordinar la investigación. Además del arrestado, hay otra persona implicada en el ataque en búsqueda y captura.
La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas, cuando acababa de colocar un 'artefacto explosivo artesanal' que pretendía activar.
Según 'Le Parisien', el artefacto estaba compuesto por un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y una carga de 650 gramos de polvo explosivo.
- Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
- Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
- El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
- Piezas mal colocadas y problemas en las pruebas, razones del retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies de Alstom
- Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
- Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE
- ‘MasterChef Celebrity’ se reinventa: RTVE prepara una edición 'All Stars' por su décimo aniversario
- Junts rechaza la prórroga de alquileres: 'Hay casos en que el propietario del piso es más vulnerable que el que está dentro