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Ataque frustrado

Francia ve una conexión entre el atentado desarticulado en París y la guerra en Oriente Medio

El ministro del Interior vincula el intento de ataque contra una sucursal del Bank of America con acciones recientes en países vecinos

Policías en París

Policías en París / MARTIN DIVISEK / EFE

EFE

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El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, vinculó este sábado el atentado desarticulado en la madrugada del viernes en París contra una sucursal del Bank of America con la guerra en Oriente Medio.

'Establezco el vínculo con las acciones llevadas a cabo en países vecinos (...) y que han sido seguidas de reivindicaciones de un grupúsculo que hacía referencia al conflicto', declaró Nuñez al canal BFMTV.

El ministro dio a entender que existen similitudes con el atentado ocurrido el 13 de marzo en Rotterdam, en los Países Bajos, atribuido a un grupo islamista pro-Irán.

De acuerdo con 'Le Figaro', se trataría del grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia ('el movimiento islámico de los compañeros de la virtud').

Detención junto al Elíseo

Las autoridades francesas lograron desarticular el ataque al detener a un hombre que estaba a punto de activar un explosivo en una sucursal del Bank of America, situada en una zona turística del oeste de la capital y cerca del Elíseo.

Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, por lo que la Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha encargado de coordinar la investigación. Además del arrestado, hay otra persona implicada en el ataque en búsqueda y captura.

La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas, cuando acababa de colocar un 'artefacto explosivo artesanal' que pretendía activar.

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Según 'Le Parisien', el artefacto estaba compuesto por un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

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