Unos 200 estadounidenses se manifiestan en Barcelona contra las políticas "autoritarias" y "temerarias" de Trump

Más de 200 personas se han concentrado este sábado en la plaza Sant Jaume de Barcelona para mostrar su oposición a las acciones "cada vez más autoritarias" y "temerarias" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Convocada por Democrats Abroad, el brazo oficial del Partido Demócrata que representa a los ciudadanos estadounidenses que viven fuera de EEUU, la concentración se ha repetido en más de 3.000 puntos en todo el planeta bajo el lema 'No Kings Day' (Día no a los reyes).

En el caso de la concentración en Barcelona, el lema escogido ha sido "¡No tiranos!". Residentes estadounidenses en la capital catalana se han reunido para denunciar que las políticas de Trump están "fuera de la ley y de la Constitución" y para defender la democracia y los derechos humanos.

En declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN), la voluntaria de Democrats Abroad Kat O'Brien ha explicado que les preocupa que Trump "ignora totalmente la ley" y se vulneren derechos de personas, con especial incidencia en los inmigrantes. O'Brien ha alertado de que el presidente estadounidense está intentando "vulnerar el derecho a voto de mucha gente" con la propuesta "Save", que quiere cambiar las normas para votar. "El Congreso no está haciendo su trabajo", ha lamentado.

En este sentido, O'Brien ha explicado que la gente normal de la calle puede hacer oposición a Trump, pero que pocas personas del Congreso "lo hacen". "A la gente con poder parece que sí les es difícil plantar cara", ha analizado. Ha recordado que cada día realizan acciones para defender la democracia estadounidense y que concentraciones como la de este sábado en todo el mundo tienen "impacto". "Somos la mayoría y devolveremos la democracia a los EEUU", ha afirmado O'Brien.

Manifestantes en la protesta contra las políticas de Trump en la plaza Sant Jaume, en Barcelona. / GUILLEM ROSET / ACN

Movilización global

Tras el impacto de la movilización del 19 de octubre de 2025, en la que siete millones de personas tomaron las calles de los EE. UU., las concentraciones de este sábado quieren ofrecer una nueva oportunidad para demostrar que la resistencia al "autoritarismo continúa". "Las acciones de la administración de Trump rompen valores fundamentales de los Estados Unidos, incluyendo la libertad de expresión, los derechos civiles y la separación de poderes", ha alertado Democrats Abroad a través de un manifiesto.

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En el mismo escrito, critica que la administración Trump "ha deportado inmigrantes sin el debido proceso, ha atacado la ciencia y la educación, ha dañado las relaciones con aliados de los EEUU y ha debilitado las instituciones democráticas". Añade que el gobierno del republicano "ha aumentado sus esfuerzos para controlar a los ciudadanos estadounidenses, e incluso a gente en otras partes del mundo, mediante sus ataques al estado de derecho, detenciones violentas e incluso asesinando a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, además de intentar intervenir en las elecciones y silenciar a periodistas". Del mismo modo que en Barcelona, ha habido concentraciones en Madrid, Sevilla y Valencia.