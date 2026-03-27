El rapero Balnedra Shah toma posesión como primer ministro de Nepal y viraliza una canción con 3,5 millones de visitas

El rapero nepalí, Balnedra Shah, conocido popularmente como 'Balen', ha tomado este viernes el cargo de primer ministro del país del Himalaya. Y como su llegada al principal puesto político de Nepal, alcanzado tras las protestas de la 'Generación Z' que derrocaron al gobierno anterior y se saldaron con 77 muertos –muchos por disparos de las autoridades–; su toma de posesión también se ha alejado de la normalidad.

Poco antes de ser nombrado primer ministro, el ingeniero, rapero y político de 35 años –que en 2022 se alzó como alcalde independiente de Katmandú y el pasado 5 de marzo ganó claramente las elecciones– publicó una canción titulada 'Jay Mahakaali' que en menos de 24 horas ya acumula cerca de 3,5 millones de visualizaciones en Youtube. Un tema titulado en honor a Kālī: una de las principales deidades del hinduismo que representa el aspecto airado y destructivo de la divinidad, que no ha tardado en convertirse en un símbolo para una generación que en septiembre tomó las calles para promover un cambio político en el país.

La canción bebe de un tema publicado en 2019 en su álbum 'Yatharta'. Con una letra que combina referencias a la unidad del país, el orgullo nacional y el cambio político que Nepal necesitaba. Con gritos como "Jaya Mahakali, han llegado los gurkhas", una consigna propia de la cultura nepalí asociada al valor y la identidad nacional.

Mensajes acompañados de alusiones a la fraternidad y el sacrificio colectivo, que en su momento ya impulsaron la campaña de Shah en Katmandú y que le llevaron a una alcaldía marcada por los esfuerzos para limpiar la ciudad, preservar la herencia indígena y perseguir la corrupción.

Ahora, este nuevo y viral videoclip, compuesto principalmente por imágenes de su campaña electoral como líder del partido Rastriya Swatantra (RSP), muestra a Shah rodeado de miles de seguidores, banderas nepalíes y símbolos propios de la herencia cultural del país del Himalaya.

Pero este tema no es el primero en erigirse como un símbolo para sus seguidores. Ya en septiembre su canción 'Nepal Haseko' (que significa 'Nepal sonriente'), se conviritó en uno de los emblemas de las protestas que hicieron caer el gobierno de Khagda Prasad Sharma Oli, después de que este bloquease el acceso a la mayoría de plataformas online y redes sociales del país. Un levantamiento –el primero de la llamada ‘Generación Z’-- tras el que se vivió otra elección inaudita. El nombramiento de la activista y expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, como primera ministra a través de Discord.