Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia dice haber derribado cerca de 400 drones en un ataque ucraniano

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Zelenski denuncia un ataque ruso masivo contra Ucrania que deja siete muertos

Zelenski denuncia un ataque ruso masivo contra Ucrania que deja siete muertos / Andrew Kravchenko

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Javier Ojembarrena Alba

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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