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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia dice haber derribado cerca de 400 drones en un ataque ucraniano
Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia niega que esté transmitiendo información de inteligencia a Irán
El Gobierno ruso ha negado este jueves que esté transmitiendo información de inteligencia a Irán contra objetivos de Estados Unidos en Oriente Próximo, tras las informaciones difundidas en medios en este sentido y horas después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, haya hecho referencia a ello antes de un encuentro con ministros del G7 celebrado a una hora de la capital francesa, París. "Tenemos relaciones muy estrechas con Irán, incluido un acuerdo de armas. Hemos suministrado a Irán equipo militar, pero no podemos aceptar estas acusaciones de que estamos pasando información de inteligencia a Irán", ha señalado el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa France 2.
Rusia niega que esté pasando información de inteligencia a Irán contra objetivos de EEUU
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este jueves que su país esté pasando "información de inteligencia" a Irán contra objetivos de Estados Unidos, en respuesta a las acusaciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, durante la reunión ministerial del G7 celebrada en la localidad francesa de Cernay la Ville. "Mantenemos relaciones muy estrechas con Irán, en particular un acuerdo en materia de armamento. Hemos suministrado material militar a Irán, pero no podemos aceptar las acusaciones que se nos hacen de transmitir inteligencia a Irán", manifestó Lavrov, en una entrevista difundida por el canal público 'France 2', traducida al francés desde el ruso.
Francia evalúa la restauración del sarcófago de Chernóbil en 500 millones de euros
El Gobierno francés evaluó en 500 millones de euros la restauración del sarcófago de la central nuclear de Chernóbil, diseñado para contener la fuga de polvo radioactivo y proteger de las intemperies el reactor 4 del complejo. "Por culpa de un solo dron ruso, 500 millones de euros de daños. El G7 debe jugar un papel de catalizador para recaudar fondos, asociado con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)", afirmó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, durante la primera jornada de la reunión de los ministros del ramo del G7, celebrada en la abadía de Vaux de Cernay, a unos cincuenta kilómetros de París. El jefe de la diplomacia francesa no dio más detalles sobre los plazos para la reconstrucción. El sarcófago, una compleja obra de ingeniería construida sobre el mismo lugar donde se originó en 1986 el desastre nuclear de Chernóbil, resultó dañado en 2025 por un dron ruso, según Kiev y sus aliados occidentales.
Zelenski llega a Arabia Saudí con "importantes reuniones" sobre seguridad en la agenda
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este jueves a Arabia Saudí para mantener "importantes reuniones" en el marco del apoyo que Kiev está prestando a Riad y otras capitales de Oriente Próximo y el Golfo para hacer frente a los ataques iraníes con drones. "He llegado a Arabia Saudí. Hay programadas importantes reuniones. Apreciamos el apoyo y apoyamos a quienes están listos para trabajar con nosotros para garantizar la seguridad", escribió Zelenski en el mensaje en el que informó de su llegada junto con una delegación de la que también forma parte el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov. Arabia Saudí es uno de los países del Golfo y de Oriente Próximo en que Ucrania ha desplegado expertos en defensas antidrones para asesorar a los Gobiernos árabes de la zona a la hora de defenderse de los drones con los que son atacados por Irán.
Reducir apoyo a Ucrania sería un error para la seguridad transatlántica, advierte Wadephul
El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, advirtió este jueves que reducir el apoyo a Ucrania sería un error estratégico para la seguridad transatlántica, al tiempo que subrayó que Kiev debe poder seguir confiando en el G7. "Nuestro apoyo conjunto a Ucrania no debe flaquear ahora. Sería un error estratégico para la seguridad euroatlántica", dijo Wadephul en declaraciones a la prensa desde la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay-la-Ville (a una cincuentena de kilómetros de París), donde se realiza una reunión de ministros de Exteriores del G7. En este sentido, uno de los temas centrales de las deliberaciones del grupo de los siete países más industrializados del mundo, a las que también han sido invitados los ministros de Exteriores de Brasil, India, Corea del Sur, Arabia Saudí y Ucrania, es el de cómo seguir coordinando estrechamente el apoyo político, militar y económico, para que el país invadido pueda defenderse con éxito, señaló. "Rusia es y sigue siendo la mayor amenaza para la paz y la seguridad en Europa", agregó, recordó que en los últimos días, "los ataques aéreos rusos han sido más intensos que nunca".
Ucrania recibe armas pese a la guerra en Oriente Próximo, afirma la OTAN
Ucrania sigue recibiendo material esencial para defenderse a pesar de que la guerra en Oriente Próximo reduce las reservas en Europa y Estados Unidos, aseguró el jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. "La buena noticia es que se le sigue entregando el equipamiento necesario a Ucrania, declaró a periodistas. Precisó que se trata de interceptores de misiles Patriot de fabricación estadounidense, cruciales para Kiev. El programa Purl, lanzado el año pasado, permite a Ucrania recibir material estadounidense financiado por los europeos. Aproximadamente 75% de los misiles utilizados por las baterías Patriot en Ucrania fueron suministrados vía este programa, así como 90% de las municiones empleadas por otros sistemas de defensa aérea, detalló Rutte.
Starmer confirma que Reino Unido interceptará buques de la 'flota fantasma' rusa
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha confirmado este miércoles que Reino Unido dará el paso de interceptar buques pertenecientes a la denominada como 'flota fantasma' rusa, con los que Moscú trata de sortear las sanciones económicas impuestas por la guerra en Ucrania. "Estamos listos para llevar a cabo interceptaciones unilaterales en los momentos y lugares que elijamos. Las Fuerzas Armadas británicas ahora pueden abordar buques sancionados que pasen por nuestras aguas", ha señalado Starmer en el marco de la cita de líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés), la alianza en materia de defensa centrada en la región báltica.
Crece el arsenal nuclear mundial y alcanza las 9.745 ojivas en medio de la escalada bélica
El número de armas nucleares listas para usarse volvió a aumentar en 2025 y alcanzó las 9.745 ojivas en 2025, 141 más que el año anterior, en medio de la intensificación de los conflictos armados, según el último informe del Monitor de la Prohibición de Armas Nucleares, publicado este jueves. El documento, elaborado en conjunto por la organización Ayuda del Pueblo Noruega y la Federación de Científicos Estadounidenses, también alertó de que un 40 % de este arsenal nuclear, 4.012 ojivas, está desplegado en misiles balísticos, lanzadores móviles, en submarinos y en bases de aviones bombarderos.
Rutte elogia a España por el aumento del gasto en defensa
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió este jueves a España por su aumento del gasto militar, tras haber invertido un 2 % de su PIB en defensa en 2025, y añadió que "el futuro dirá" si el país tiene razón en que destinar el 2,1 % es suficiente para cubrir todas sus obligaciones con la Alianza o si hace falta más, como cree la organización. "Permítanme comenzar elogiando a España, porque a principios del año pasado, el gasto en defensa español rondaba el 1,3 ó 1,4 % y en abril recibí una llamada de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, diciendo: 'Vamos a llegar al 2%'. Y lo hizo", dijo en una rueda de prensa para presentar el informe anual de la Alianza de 2025. "Esto representa miles de millones adicionales invertidos estructuralmente en defensa para una economía más grande", dijo Rutte.
Kallas pide a EEUU que presione a Rusia porque Moscú está ayudando a Irán
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidió este jueves a EEUU que presione a Rusia, no solo para negociar un fin justo para la guerra de Ucrania, sino también porque Moscú está ayudando a Irán a atacar a países vecinos y bases estadounidenses. En declaraciones a la prensa desde la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay la Ville (a una cincuentena de kilómetros de París), donde están reunidos los ministros de Exteriores del G7, la también vicepresidenta en la Comisión Europea subrayó, en referencia a la guerra en Oriente Próximo: "Necesitomas salir de esta guerra, no escalarla más". "Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para poner en la diana a estadounidenses, para matar estadounidenses. Y Rusia está ahora también apoyando a Irán con drones para poder atacar países vecinos y también bases militares de los Estados Unidos", dijo Kallas en la reunión, a la que hasta mañana viernes no se sumará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
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