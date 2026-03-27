Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia dice haber derribado cerca de 400 drones en un ataque ucraniano

Reducir apoyo a Ucrania sería un error para la seguridad transatlántica, advierte Wadephul

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, advirtió este jueves que reducir el apoyo a Ucrania sería un error estratégico para la seguridad transatlántica, al tiempo que subrayó que Kiev debe poder seguir confiando en el G7. "Nuestro apoyo conjunto a Ucrania no debe flaquear ahora. Sería un error estratégico para la seguridad euroatlántica", dijo Wadephul en declaraciones a la prensa desde la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay-la-Ville (a una cincuentena de kilómetros de París), donde se realiza una reunión de ministros de Exteriores del G7. En este sentido, uno de los temas centrales de las deliberaciones del grupo de los siete países más industrializados del mundo, a las que también han sido invitados los ministros de Exteriores de Brasil, India, Corea del Sur, Arabia Saudí y Ucrania, es el de cómo seguir coordinando estrechamente el apoyo político, militar y económico, para que el país invadido pueda defenderse con éxito, señaló. "Rusia es y sigue siendo la mayor amenaza para la paz y la seguridad en Europa", agregó, recordó que en los últimos días, "los ataques aéreos rusos han sido más intensos que nunca".