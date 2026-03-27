Guerra en Irán, última hora en directo | Trump pospone nuevamente su ultimátum en la guerra con Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Trump pospone nuevamente su ultimátum en la guerra con Irán Donald Trump ha pospuesto una vez más el ultimátum que emitió a Teherán, afirmando que las conversaciones avanzan "muy bien" a pesar del aparente desafío de la República Islámica a su plan para poner fin a la guerra. El presidente estadounidense ha amenazado durante varios días con atacar centrales eléctricas iraníes para acelerar la reapertura del estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial de hidrocarburos. Donald Trump anunció en su red social Truth que suspendía "a petición del gobierno iraní (...) la destrucción de centrales eléctricas durante diez días, hasta el lunes 6 de abril a las 8:00 p. m., hora de Washington".

Kuwait y Arabia Saudí reportan nuevos ataques en su territorio Kuwait y Arabia Saudí informaron este viernes de nuevos ataques con drones sobre su territorio, en la víspera de cumplirse un mes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron el inicio de la guerra en Oriente Medio. Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país, informó en X el portavoz de la Guardia Nacional, Jad'an Fadel, que también señaló que estas interceptaciones "se enmarcan en los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad, proteger lugares vitales y contrarrestar cualquier amenaza potencial". Dos horas antes, el Ejército kuwaití indicó que sus defensas aéreas estaban respondiendo a ataques de "misiles y drones hostiles", sin que se sepa si estos derribos corresponden a los mencionados previamente.

Trump pospone al 6 de abril el ultimátum para atacar las plantas eléctricas de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado con un mensaje en Truth Social que pospone hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (02.00 del 7 de abril en España) el ultimátum que había dado a Irán para alcanzar un acuerdo o enfrentar el ataque a sus plantas eléctricas y otras instalaciones energéticas. El lunes había dicho que Teherán tenía cinco días. Lea aquí la noticia completa.

Trump niega estar "desesperado" por alcanzar un acuerdo con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que esté desesperado por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, y aseguró que Irán está dispuesto a negociar pese a la fría acogida a su plan de paz. Su enviado especial Steve Witkoff aseguró que existen "fuertes indicios" sobre la "posibilidad" de un acuerdo con los iraníes y confirmó que Washington sometió a Irán un plan de cese de hostilidades en 15 puntos, a través de Pakistán, que actúa de mediador. Trump rechazó que esté buscando una vía de escape, mientras los precios del petróleo se disparan y aumenta la presión política para evitar el tipo de guerra prolongada en Oriente Medio que él mismo ha desdeñado en el pasado.

Muere un segundo soldado de Israel en combates con Hezbolá en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de un segundo soldado durante la jornada en combates con el partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, con lo que ascienden a cuatro los militares muertos en el marco de la nueva ofensiva contra el país vecino, que incluye una invasión de zonas al sur del río Litani. En el incidente han resultado heridos otros dos militares, según recoge 'The Jerusalem Post', que apunta además a más de medio centenar los soldados israelíes heridos desde el pasado 2 de marzo, fecha en que se reactivó el conflicto en Líbano, con el lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí por parte de Hezbolá hacia en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Lavrov niega estar pasando información de inteligencia a Irán contra objetivos de EE.UU. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este jueves que su país esté pasando "información de inteligencia" a Irán contra objetivos de Estados Unidos, en respuesta a las acusaciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. "Mantenemos relaciones muy estrechas con Irán, en particular un acuerdo en materia de armamento. Hemos suministrado material militar a Irán, pero no podemos aceptar las acusaciones que se nos hacen de transmitir inteligencia a Irán", manifestó Lavrov, en una entrevista difundida por el canal público 'France 2', traducida al francés desde el ruso.

Israel dice que Hizbulá ha lanzado este jueves más de 100 proyectiles El Ejército israelí aseguró este jueves que, desde la medianoche, la milicia chií Hizbulá ha lanzado más de 100 misiles contra Israel, según confirmó a EFE una fuente castrense, activando las alertas en el norte del país. En uno de esos ataques murió el israelí Uri Peretz, de 43 años, según ha sido identificado por la prensa local, después de que un cohete impactase contra varios coches aparcados en la localidad norteña costera de Nahariya. Se trata del segundo muerto por un proyectil de Hizbulá desde que este grupo atacara Israel el 2 de marzo, en respuesta a la ofensiva en Irán. En el Líbano, la ofensiva israelí por aire y por tierra ya ha causado más de 1.100 muertos y un millón de desplazados.

El brent baja un leve 0,33% tras las contradictorias señales de Trump El barril de petróleo brent para entrega en mayo bajó este jueves un leve 0,33%, hasta 101,89 dólares, en el mercado de futuros de Londres, a la espera de avances en los contactos entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y cuando llegan señales contradictorias de Washington o Teherán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 33 centavos de dólar respecto al cierre del miércoles en el ICE londinense, cuando terminó en 102,22 dólares.

Los ataques iranís se mantienen mientras Trump intenta un proceso de negociación El ejército iraní ha reivindicado este jueves ataques contra buques israelíes y depósitos de combustible para aviones de combate en Haifa. Según informaron medios iraníes citando a un alto dirigente, el cuartel general central Khatam Al Anbiya de la Guardia Revolucionaria Islámica afirma haber atacado "varios tipos de buques militares israelíes en el Mediterráneo oriental", así como "los depósitos de combustible de los aviones de combate israelíes en el puerto de Haifa". “Estamos decididos a atacar con contundencia la fuente de toda agresión y maldad, con la gracia de Dios”, declaró el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica. Trump negó este jueves que esté "desesperado" por llegar a un acuerdo con Irán ante la escalada de los precios del petróleo: "Es todo lo contrario, no me importa", declaró a periodistas, y afirmó que las operaciones militares de Estados Unidos están "extremadamente" avanzadas respecto al calendario previsto.