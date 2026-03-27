Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noelia CastilloEutanasiaArcadi EspañaIránTrumpPensionesBaja laboralLevelCambio de hora 2026Rosalía
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, última hora en directo | Trump pospone nuevamente su ultimátum en la guerra con Irán

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 26/03/2026.- Iranians mourn during the funeral for victims of the conflict between Iran, Israel and the US, at the Behesht Zahra cemetery in southern Tehran, Iran, 26 March 2026. Joint Israeli and US military operations continue to target multiple locations across Iran since 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 26/03/2026.- Iranians mourn during the funeral for victims of the conflict between Iran, Israel and the US, at the Behesht Zahra cemetery in southern Tehran, Iran, 26 March 2026. Joint Israeli and US military operations continue to target multiple locations across Iran since 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
  2. Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
  3. ¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia?: La historia detrás de la tragedia
  4. Los mayores de 55 años se consolidan como motor económico: son la generación con más renta y consumo privado
  5. La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera de Traumatología Vall d'Hebron y se sometió a un tratamiento de reproducción asistida
  6. La inteligencia artificial detecta un 30% más de cánceres de mama en los cribados y tumores más avanzados
  7. “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
  8. El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia dice haber derribado cerca de 400 drones en un ataque ucraniano

Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia dice haber derribado cerca de 400 drones en un ataque ucraniano

Venezuela, última hora en directo: El juez no ve motivos de seguridad nacional para bloquear los fondos destinados a la defensa de Maduro

Venezuela, última hora en directo: El juez no ve motivos de seguridad nacional para bloquear los fondos destinados a la defensa de Maduro

Guerra en Irán, última hora en directo | Trump pospone nuevamente su ultimátum en la guerra con Irán

Guerra en Irán, última hora en directo | Trump pospone nuevamente su ultimátum en la guerra con Irán

Una fiesta multitudinaria y el estreno de la canción oficial encienden la cuenta atrás del Grand Depárt del Tour en Barcelona

Trump pospone al 6 de abril el ultimátum para atacar las plantas eléctricas de Irán

Trump pospone al 6 de abril el ultimátum para atacar las plantas eléctricas de Irán

¿Qué medidas está aplicando Europa para contener la escalada de precios por la guerra de Irán?

¿Qué medidas está aplicando Europa para contener la escalada de precios por la guerra de Irán?

El juez del caso Maduro cuestiona el bloqueo de los fondos de Venezuela para su defensa pero rechaza desestimar el caso

El juez del caso Maduro cuestiona el bloqueo de los fondos de Venezuela para su defensa pero rechaza desestimar el caso

Nicolás Maduro regresa a los tribunales de Nueva York el jueves, 26 de marzo de 2026