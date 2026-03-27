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La firma de Trump aparecerá en billetes de dólar por el 250 aniversario de EEUU

Será la primera vez en la historia en la que un presidente en ejercicio aparece en el boleto pese a la prohibición de la ley federal

Trump hará lo que jamás hizo un presidente en ejercicio: firmar billetes de dólar

Trump hará lo que jamás hizo un presidente en ejercicio: firmar billetes de dólar

Trump hará lo que jamás hizo un presidente en ejercicio: firmar billetes de dólar / SHAWN THEW / EFE / VÍDEO: ATLAS

EFE

Washington
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó de que la firma del presidente, Donald Trump, se incluirá en los futuros billetes, marcando la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio aparece en un billete. La medida -según el departamento- busca reconocer los "logros económicos" del mandatario y los billetes de un dólar con su firma serán puestos en circulación antes del 4 de julio.

El comunicado del secretario del Tesoro, Scott Bessent, destaca que esta es la primera vez que la firma de un presidente en funciones aparece en un billete. La firma de Bessent también será incluida en esta nueva versión del dólar, concluye la información compartida por el Tesoro.

El pasado 19 de marzo, un comité federal de arte aprobó un diseño de una moneda con la figura del presidente apoyando sus puños sobre un escritorio, basada en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Nombrados por Trump

Los miembros del comité federal de artes, todos nombrados por Trump, votaron sin ningún tipo de objeción, dejando el camino libre para que la Casa de la Moneda comience la producción de la moneda, aunque su denominación y tamaño sigue en discusión.

En la parte superior del diseño aprobado, la palabra "LIBERTY" forma un ligero arco. Justo debajo se encuentran las fechas 1776-2026. En la parte inferior, aparece la frase "IN GOD WE TRUST" (En Dios confiamos), con siete estrellas en un lado y seis en el otro.

La moneda ha provocado críticas del partido demócrata y polémica porque la ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en los billetes estadounidenses.

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El único caso registrado fue en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge, para el aniversario 150 de Estados Unidos, colocó su rostro en una moneda de un dólar.

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