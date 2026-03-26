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Guerra en Oriente Medio

Trump pospone al 6 de abril el ultimátum para atacar las plantas eléctricas de Irán

Horas antes del anuncio el presidente de Estados Unidos había dicho que Irán "está suplicando" un acuerdo para el fin de la guerra y había acusado a la OTAN de no hacer "absolutamente nada"

Trump le dice a la OTAN que nunca olvidará que le dieran la espalda con Irán

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Lucía Feijoo Viera

Carles Planas Bou

Idoya Noain

Barcelona / Nueva York
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado con un mensaje en Truth Social que pospone hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (02.00 del 7 de abril en España) el ultimátum que había dado a Irán para alcanzar un acuerdo o enfrentar el ataque a sus plantas eléctricas y otras instalaciones energéticas. El lunes había dicho que Teherán tenía cinco días.

"Las conversaciones están en marcha y, pese a declaraciones erróneas de las noticias falsas y otros que dicen lo contrario, van muy bien", ha escrito Trump, que ha asegurado también que la ampliación del plazo es en respuesta a una "petición del gobierno iraní".

El mensaje de Trump ha llegado horas después de que el mandatario desplegara una estrategia de palo y zanahoria, de amenaza y diplomacia., en una reunión que ha mantenido este jueves con su gabinete, la primera desde que inició la guerra contra Irán, Ese encuentro había servido para constatar que el republicano está dispuesto a mantener su operación militar en Oriente Medio mientras trata de imponer sus condiciones para un alto el fuego.

Poco después de advertir a Teherán que acepte la derrota "antes de que sea demasiado tarde", Trump había negado las informaciones publicadas por medios estadounidenses que indican que busca un acuerdo. "Son ellos los que están suplicando llegar a un acuerdo. No yo", había recalcado. "No sé si seremos capaces de hacerlo. No sé si estamos dispuestos a hacerlo. Deberían haberlo hecho hace cuatro semanas. Deberían haberlo hecho hace dos años". "No me importa, además antes de irnos tenemos otros objetivos que bombardear", ha asegurado, sin dar más detalles.

"Son ellos los que están suplicando llegar a un acuerdo. No yo"

Donald Trump

— Presidente de EEUU

A pesar de ese tono amenazante, Trump también había abierto la puerta a negociar con su enemigo, indicando que Irán es "un pésimo combatiente, pero un gran negociador". El presidente republicano también ha acusado sin pruebas al régimen de los ayatolás de "tener un plan para apoderarse de Oriente Medio". "Están locos", ha espetado.

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el Secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha).

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el Secretario de Estado, Marco Rubio (izquierda), y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha). / Will Oliver / EFE

¿Negociaciones para la paz?

Trump ha reiterado que la paz pasa por su deseo de que el país persa "renuncie definitivamente a sus ambiciones nucleares". De la mano del negociador Steve Witkoff y con Pakistán como mediador, la Casa Blanca ha presentado un plan de 15 puntos para un alto el fuego que Teherán ha rechazado, pero que "ha dado lugar a mensajes y conversaciones firmes y positivos". De hecho, Trump ha confirmado que Irán está permitiendo el paso de algunos petroleros por el estrecho de Ormuz como "regalo" de buena voluntad.

Aun así, ha vuelto a las amenazas. "Si no lo hacen, somos su peor pesadilla", ha advertido Trump. "Mientras tanto, seguiremos arrasándolos sin que nadie nos lo impida. No hay nada que puedan hacer al respecto".

"Mientras tanto, seguiremos arrasándolos sin que nadie nos lo impida. No hay nada que puedan hacer al respecto"

Donald Trump

— Presidente de EEUU

La grandilocuencia épica —también exageradamente engañosa— es habitual en la narrativa de la administración trumpista. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró el miércoles que el Ejército de EEUU había "borrado [Irán] de la faz de la tierra". En junio de 2025, el mandatario ordenó un ataque con el que aseguró que el programa nuclear de Teherán había sido "completamente aniquilado". Su pomposa afirmación quedó en entredicho cuando a finales del pasado febrero justificó la puesta en marcha —junto a Israel— de una guerra que ahora se le está enquistando.

Archivo - Mapa de localización del estrecho de Ormuz

Mapa de localización del estrecho de Ormuz / Europa Press - Archivo

Críticas a la OTAN

Trump también ha aprovechado para cargar contra la OTAN, asegurando que está "muy decepcionado" con la alianza atlántica y acusándola de no hacer "absolutamente nada" para ayudar a EEUU e Israel a desbloquear el estrecho de Ormuz. "Siempre hemos estado ahí para proteger a Europa de Rusia, pero honestamente no sé si seguirá siendo así (...) No han estado para nosotros cuando les hemos necesitado, pero no los necesitamos, era una prueba".

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