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Conflicto armado
Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora
Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán
Al menos 2 muertos y 8 heridos en ataque paquistaní tras fin de la tregua, según talibanes
Al menos dos civiles murieron y otros ocho resultaron heridos en ataques paquistaníes, según los talibanes, las primeras muertes en ataques después de que expirara la medianoche del lunes la tregua de cinco días pactada por ambas partes. "En las últimas 24 horas, el régimen militar paquistaní ha disparado 80 proyectiles de artillería y ha llevado a cabo ataques con drones en la provincia oriental de Kunar", declaró este miércoles el director de Información y Cultura de esta región, Zia-ur-Rahman Spin Ghar. El funcionario añadió que las fuerzas fronterizas de los talibanes respondieron a los bombardeos y afirmó que tres puestos militares paquistaníes fueron destruidos por fuego de tanques y una persona murió. Según el comunicado, Nari fue el distrito más afectado, con un muerto y seis heridos tras el impacto de 16 proyectiles de artillería. En otros distritos de la misma provincia de Kunar se registraron ataques con drones y decenas de rondas de artillería, que causaron la muerte de otro civil y dos heridos.
Oleada de condenas
Este ataque generó una oleada de condenas por parte de la ONU, la Unión Europea y las potencias regionales, que han redoblado la presión sobre Islamabad para evitar una guerra abierta en el sur de Asia. Esta es la segunda desescalada que expira sin un acuerdo de paz duradero en menos de seis meses, tras el fracaso de un proceso similar el pasado octubre bajo la mediación de Doha y Ankara. Ambas naciones mantienen reforzada su presencia militar en la frontera desde el inicio de las hostilidades el pasado 26 de febrero.
Expira el alto el fuego
El alto el fuego entre Afganistán y Pakistán expiró la medianoche del lunes, poniendo fin a una tregua de cinco días en medio de denuncias cruzadas por violaciones del cese de hostilidades y la incertidumbre sobre la reanudación de los combates en la frontera. La pausa temporal, que entró en vigor en la medianoche del pasado 18 de marzo fue posible gracias a la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía. Pese al compromiso diplomático, portavoces talibanes denunciaron el lunes fuego intermitente de morteros desde territorio paquistaní durante las últimas 72 horas. La tregua se gestó como una medida de urgencia tras el bombardeo paquistaní del 16 de marzo contra un hospital de rehabilitación en Kabul. Mientras las autoridades talibanes sitúan la cifra de muertos en 411, la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha confirmado ya de forma independiente 143 fallecidos, advirtiendo de que el recuento seguirá aumentando a medida que avance la verificación en el terreno.
Relator de la ONU en Afganistán pide un alto el fuego permanente entre Islamabad y Kabul
El relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, instó este miércoles a los gobiernos de Afganistán y Pakistán a acordar un alto el fuego de carácter permanente, después de que expirara la medianoche del lunes la tregua de cinco días pactada por ambas partes. En la declaración no solo instó "a acordar un alto el fuego permanente", sino que también exigió "el respeto del derecho internacional, la protección de los civiles y la rendición de cuentas", según la publicación en X compartida por el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett. Asimismo, el experto indicó que este proceso debe iniciarse con investigaciones rápidas, independientes y transparentes del centro de rehabilitación Omid de la capital afgana.
Expira la tregua entre Afganistán y Pakistán bajo la amenaza de una nueva respuesta armada
El alto el fuego entre Afganistán y Pakistán expira la medianoche de este lunes, poniendo fin a una tregua de cinco días, en medio de denuncias cruzadas por violaciones del cese de hostilidades y la incertidumbre sobre la reanudación de los combates en la frontera. La pausa temporal, que entró en vigor a la medianoche del pasado 18 de marzo y concluye a las 00:00 de este martes (a las 19:00 GMT), fue posible gracias a la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía. Aunque el Gobierno paquistaní justificó el cese de los ataques como un gesto de "buena voluntad" por la proximidad del Eid al-Fitr (fin del Ramadán), Islamabad advirtió que su operación militar se reanudaría con "fuerza renovada" ante cualquier ataque transfronterizo o incidente terrorista detectado durante la tregua.
Difucultad de identificar a las víctimas
Por su parte, un médico forense de un hospital gubernamental, bajo condición de anonimato, detalló la dificultad de identificar a las víctimas desfiguradas. Según explicó, en Afganistán recurren casi exclusivamente a características físicas como la altura, los tatuajes, el grupo sanguíneo o prendas de ropa. La identificación depende de buscar "lunares, cicatrices, amputaciones o evidencias de cirugías previas", añadió el experto. Todo esto se debe a que el análisis de ADN, aunque muy preciso, resulta demasiado costoso y "no se utiliza de forma generalizada" en el país. Sin embargo, la portavoz de la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) indicó a EFE que el proceso de recuento e identificación se está ralentizando temporalmente debido a "los 4 días de fiesta por el fin del ramadán y nowruz", en referencia a la celebración del año nuevo persa que mantiene a gran parte del país paralizado. Actualmente ambos países mantienen una frágil tregua tras uno de sus episodios más tensos, en el que según cifran los talibanes 408 personas murieron y 265 resultaron heridas, mientras la UNAMA mantiene un recuento independiente, aún en actualización, que cifra los fallecidos en más de 143.
Afganistán continúa el recuento de muertos tras bombardeo paquistaní en Hospital de Kabul
Afganistán continúa este sábado con el complejo proceso de contar los muertos tras el bombardeo paquistaní a un hospital en Kabul, una labor forense que avanza en medio de su tercer día de tregua con Pakistán, sufriendo una pequeña ralentización por la coincidencia con el fin del ramadán. "El número de víctimas se determina mediante varios métodos. Primero, cuando los cuerpos son trasladados desde el lugar del incidente, se registran. Luego, se recopilan los registros de los hospitales y departamentos forenses a donde son llevados los cuerpos", explicó a EFE este sábado el director administrativo del Hospital Omid, el doctor Maiwand Hoshmand. El médico añadió que, tras este primer paso, el equipo hace un seguimiento solicitando informes diarios a los centros sanitarios, dado que algunos de los heridos más graves acaban falleciendo días más tarde a causa de sus lesiones. Hoshmand precisó que, cuando no hay cifras claras en la escena, el equipo cruza los datos con las investigaciones de seguimiento, que incluyen "las visitas de familiares que buscan a parientes desaparecidos".
El líder supremo talibán pide a los afganos refugiarse en la religión ante los ataques
El líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, aseguró este jueves que el movimiento fundamentalista "no será derrotado por la fuerza" y exhortó a los afganos a apoyarse en la fe religiosa para superar los ataques, en un discurso marcado por el silencio ante la reciente tragedia en un hospital de Kabul. "Incluso si somos bombardeados o atacados, nuestra fuerza no proviene de las armas ni de los aviones, sino de la fe, la unidad y la hermandad", sentenció Akhundzada desde su bastión en Kandahar, la capital religiosa al sur del país, reportaron medios locales. En un mensaje de audio de 42 minutos con motivo del fin del Ramadán, el emir evitó mencionar directamente a Pakistán, pero lanzó un desafío ante la escalada bélica que sufre el país desde el pasado 26 de febrero, que ya ha dejado centenares de muertos en ambos bandos. Según las autoridades de facto, el ataque del pasado lunes en un centro médico de Kabul se cobró la vida de al menos 408 civiles, mientras que la ONU sitúa el balance provisional en "cientos" de fallecidos y verifica un número independiente.
Pakistán y Afganistán anuncian un alto el fuego durante la fiesta del fin del Ramadán
Pakistán y Afganistán anunciaron este miércoles una tregua durante la fiesta que marca el fin del Ramadán en el conflicto que mantienen desde hace varias semanas y que dejó cientos de muertos esta semana. El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, precisó que esta tregua, que rige desde el jueves hasta la medianoche del lunes, hora local, se produjo "a petición de países islámicos amigos, como Arabia Saudita, Catar y Turquía". "Pakistán hizo este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas", escribió en X, pero advirtió que "en caso de cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier incidente terrorista dentro de Pakistán, las operaciones se reanudarán de inmediato con mayor intensidad". Poco después, el vocero del gobierno afgano, Zabiullah, anunció un "cese temporal" de lo que definió como "operaciones defensivas para repeler la injusticia". El alto funcionario afgano también mencionó que el gesto había sido solicitado por Arabia Saudita, Catar y Turquía.
La ONU verifica el número de víctimas tras el ataque de Pakistán a un hospital afgano
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha informado de que están verificando el número de muertos y heridos tras el ataque de las fuerzas paquistaníes que, según los talibanes, ha dejado por el momento al menos 408 muertos y 265 heridos en un hospital de Kabul. "El 16 de marzo, se produjeron nuevos ataques aéreos en varios lugares de Afganistán, incluido un centro de rehabilitación de drogas en Kabul, el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, aunque las cifras de víctimas aún están en proceso de verificación", ha informado el organismo en su último reporte sobre el conflicto.
La investigación de la ONU se produce en medio de unas hostilidades que entran ya en su tercera semana "sin signos de remitir", mientras la UNAMA advierte de que el conflicto se ha intensificado y expandido geográficamente en los últimos días. "Pakistán ha llevado a cabo ataques aéreos, de artillería, con morteros y con drones en al menos diez provincias afganas, mientras que las fuerzas de la autoridad de facto (DfA) han lanzado asaltos terrestres en puntos fronterizos y han realizado ataques con drones dentro de Pakistán", recogió el informe.
Naciones Unidas alertó de que los ataques afectan cada vez más a zonas urbanas, con un balance de al menos 76 civiles muertos y 213 heridos en todo Afganistán desde el incio de las hostilidades el pasado 26 de febrero. Según sus datos, más de la mitad de los afectados son mujeres y niños. El recrudecimiento de los combates ha provocado además un éxodo masivo de población, que según los informes afecta a 115.000 personas (unas 16.400 familias), de las cuales 40.000 ya han sido verificadas en evaluaciones sobre el terreno.
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