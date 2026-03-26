Maduro vuelve a declarar ante la justicia de EEUU más de dos meses después de su captura

Los hechos se han presentado disociados, pero están indisolublemente unidos a pesar de la distancia. Delcy Rodríguez intervino este miércoles desde Caracas de un foro de inversión internacional en Miami. "Su participación —aunque fuera virtual— puso de relieve la magnitud del cambio político", dijo El Nuevo Herald de esa ciudad. Los empresarios norteamericanos, saudíes y latinoamericanos, escucharon durante la videoconferencia el llamado de la autoridad interina a invertir en el país sudamericano sin importar la adscripción ideología y bajo el compromiso de una "seguridad jurídica" a sus proyectos. A esa misma hora y 1.288 kilómetros de Miami, en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), Nicolás Maduro, el "presidente depuesto" de Venezuela, se preparaba para regresar a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Maduro y Cilia Flores, llamada la "primera combatiente" en los días de mensajes de afirmación por parte de los medios estatales, comparecerán este jueves ante el nonagenario juez federal Alvin Hellerstein. Se trata de la segunda audiencia desde los sucesos del 3 de enero que derivaron en la captura y posterior secuestro del entonces presidente y la inmediata entrada en escena de Rodríguez.

Han pasado más de dos meses, la mandataria provisional ha sido reconocida formalmente por la administración de Donald Trump. La Asamblea Nacional (AN) ha modificado la ley de Hidrocarburos y se apresta a hacer lo propio en lo que respecta a la minería y las tierras raras, con el beneplácito de Washington. Si bien las declaraciones del elenco gobernante que sobrevivió al 3 de enero a veces invocan a Maduro, el peso simbólico, político y noticioso del hombre que se hacía llamar el "presidente obrero" se diluye con el correr del tiempo. Por estas horas fue China la que habló de una "ausencia forzada" de su aliado.

El juicio

Todo puede ocurrir en Venezuela, pero por el momento, Maduro y Flores, regresan al tribunal como si se tratara de un capítulo judicial que no parece afectar a buena parte de los venezolanos. El expresidente y su esposa se harán presente sin que se haya dilucidado un trasfondo político del proceso: la defensa ha denunciado un "bloqueo ilegal" de los fondos con los que debe abonarse el trabajo legal.

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, así como la posesión de esas armas. La ex primera dama, en tanto, fue acusada de conspiración para importar cocaína y poseer armas. Durante la primera audiencia, Maduro se declaró "no culpable" en su condición de "prisionero de guerra".

Los letrados que los asisten, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, reclamaron en su último escrito que sean desestimados esos cargos. Señalaron al respecto que la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Gobierno de EEUU revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa. El "error administrativo" vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución norteamericana. La asignación de defensores de oficio carece en principio de validez porque se le priva a la pareja del derecho a elegir a sus representantes. Se espera que Hellerstein determine si acepta las peticiones de los abogados o si el calendario procesal sigue su curso hacia un juicio histórico. El juez también debe responder a un pedido de la Fiscalía para que se prohíba a los acusados compartir material probatorio con otros coacusados calificados prófugos, entre ellos el actual ministro del Interior, Diosdado Cabello y el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente.

Algunos especialistas estiman que el proceso formal se demorará hasta unos dos años, momento en el magistrado tendría 94 años. De acuerdo con The New York Times, Hellerstein ha sido visto en situaciones de soñolencia durante un juicio en 2025. Esas escenas han suscitado dudas acerca de la capacidad para conducir un proceso que se prevé extenso y complejo.

Maduro Guerra, "Nicolasito", dijo días atrás que su padre "está muy bien", tiene "mucho ánimo" y "fuerza" para enfrentar la adversidad judicial. "Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, que está haciendo ejercicio todos los días". El legislador aseguró que Flores se encuentra "firme y alerta".

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Continúan los cambios

Delcy Rodríguez también muestra por el momento una buena salud política. En las vísperas de la presentación en el Centro de Detención Metropolitano, la "presidenta encargada" emitió una nueva señal de su decisión de reordenar el tablero del Palacio de Miraflores. Así como realizó cambios importantes en las Fuerzas Armadas que implicaron nada menos que la salida del ministerio de Defensa del general Vladímir Padrino López, después de una década en ese cargo, Rodríguez reemplazó al embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, un madurista de pura cepa, por Coromoto Godoy, quien se desempeñaba como ministra de Comercio Exterior. Su lugar será ocupado por el economista Johann Álvarez Márquez de promover "el desarrollo de una economía productiva y diversificada".