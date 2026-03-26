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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia dice haber derribado cerca de 400 drones en un ataque ucraniano
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Dos muertos y un herido en ataques de Ucrania en la provincia rusa de Bélgorod
Al menos dos personas han muerto y una más ha resultado herida a causa de ataques de las fuerzas ucranianas contra la región rusa de Bélgorod, en el suroeste del país, ha denunciado este miércoles el gobernador, Viacheslav Gladkov. "En la aldea de Semeini, en el distrito de Rakitianski, un dron FPV atacó una motocicleta. Un joven de 18 años falleció en el lugar a causa de las heridas. En la ciudad de Gráivoron, una mujer murió cuando un dron impactó contra un automóvil", ha indicado en redes sociales, donde ha transmitido sus condolencias por los ataques "selectivos" de Kiev. El gobernador ha agregado que el vehículo en el que murió la mujer ha quedado calcinado por las llamas fruto del ataque, mientras que el conductor que estaba a su lado ha sufrido diversas heridas de metralla en la espalda, el pecho, la cabeza, los brazos y las piernas, por lo que ha sido trasladado al Hospital Regional Central de la citada Gráivoron.
Dos muertos y un herido en ataques de Ucrania en la provincia rusa de Bélgorod
Al menos dos personas han muerto y una más ha resultado herida a causa de ataques de las fuerzas ucranianas contra la región rusa de Bélgorod, en el suroeste del país, ha denunciado este miércoles el gobernador, Viacheslav Gladkov. "En la aldea de Semeini, en el distrito de Rakitianski, un dron FPV atacó una motocicleta. Un joven de 18 años falleció en el lugar a causa de las heridas. En la ciudad de Gráivoron, una mujer murió cuando un dron impactó contra un automóvil", ha indicado en redes sociales, donde ha transmitido sus condolencias por los ataques "selectivos" de Kiev.
Marc Marginedas
Rusia echa el resto para defender a su aliado Orbán ante las próximas elecciones
Una tentativa falsa de magnicidio para influir en el ánimo del electorado. Despliegue en Budapest de agentes especializados en desinformación y campañas injerencistas con estatus diplomático... A poco más de dos semanas de las trascendentales elecciones legislativas del 12 de abril en Hungría, arrecian las filtraciones de supuestas operaciones de los servicios secretos del Kremlin para influir en la opinión pública local en favor de Viktor Orbán, el primer ministro ultraderechista que gobierna el país desde 2010 y principal aliado de Moscú en la UE, un hombre que, a tenor de los sondeos, podría verse descabalgado del poder en favor de Peter Magyar, del partido Tisza. El último episodio de esta escalada se ha vivido este miércoles cuando el propio Orbán anunció que su país suspendía el suministro de gas a Ucrania mientras no se reanudara el flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba, dañado durante un bombardeo ruso. Más información, aquí.
Fondo de inversiones de EEUU y Ucrania se estrena con apuesta en firma de comunicaciones
El fondo común de inversiones creado por Estados Unidos y Ucrania a iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó este miércoles su primer desembolso en una apuesta de la que se beneficiará Sine Engineering, una empresa ucraniana de comunicaciones y navegación. Según informó en un mensaje publicado en su cuenta de 'Facebook' la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, la decisión de apoyar a esa compañía que produce componentes para fabricantes de drones ucranianos tuvo lugar tras una "reunión histórica" del consejo de administración del fondo en Kiev. "En menos de un año desde la firma del acuerdo bilateral, el fondo ya ha realizado su primera inversión y ha recibido más de 200 solicitudes", escribió la primera ministra ucraniana.
Las defensas antiaéreas rusas derriban 20 drones que se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron este miércoles 20 drones ucranianos que pretendían atacar objetivos en Moscú, informó el alcalde capitalino, Serguéi Sobianin, en su canal en la red de mensajería rusa MAX. Uno de los aparatos no tripulados fue neutralizado por la noche y otros 19 a lo largo de la jornada, según Sobianin. El Ministerio de Defensa ruso informó previamente de que derribó 389 drones ucranianos durante la noche pasada, en uno de los mayores ataques contra las regiones rusas y la anexionada península de Crimea desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. En los últimos días, Kiev también intensificó los lanzamientos de drones contra las regiones fronterizas rusas. Así, solo en Briansk ayer fueron derribados más de 250 aparatos enemigos, según el gobernador local, Alexandr Bogomaz.
Orbán amenaza con cortar el suministro de gas a Ucrania si Kiev bloquea el envío de petróleo
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha amenazado este miércoles con cortar el suministro de gas a Ucrania si Kiev bloquea el envío de petróleo, al tiempo que ha garantizado que "protegerá la seguridad energética húngara" y "mantendrá el precio reducido de la gasolina y el gas". "Mientras Ucrania no suministre petróleo, no recibirá gas de Hungría", ha asegurado el mandatario en un vídeo difundido a través de redes sociales en el que ha afirmado que presentará una propuesta importante al respecto durante la próxima reunión del Gobierno a medida que avanzan los días y Ucrania "sigue bloqueando el uso del oleoducto Druzhba".
Merz dice que Ucrania ya no necesita misiles Taurus y subraya que Kiev precisa dinero
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles que Kiev no necesita misiles Taurus, producidos en Alemania, pues los ucranianos fabrican actualmente en su país este tipo de armamento, y lamentó que a Ucrania no llegue el apoyo económico de Europa por el veto de Hungría. "Hoy Ucrania tiene sus propias armas de largo alcance en sus reservas. Armas que ellos mismos hacen, en parte con nuestra ayuda, y que son mucho más eficaces que el número relativamente reducido de misiles de crucero Taurus que podríamos haber suministrado", dijo Merz en una sesión de control en la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag. "Ucrania está hoy mejor armada que nunca", indicó el jefe del Gobierno germano, que respondió así a la pregunta del diputado Robin Wagener, de Los Verdes, sobre cuándo iba a decidir el Ejecutivo alemán el envío a Ucrania de misiles Taurus, algo que Merz defendió cuando era líder de la oposición.
La guerra de Irán dispara la capacidad de producción de drones de Ucrania
Desde que comenzó la guerra en Irán, los fabricantes ucranianos de interceptores de drones aseguran estar desbordados por cientos, incluso miles, de solicitudes de Oriente Próximo, y esperan la autorización de su gobierno para exportar. La invasión rusa lanzada en 2022 sumió a Ucrania en el caos y la violencia. También convirtió al país en uno de los más avanzados del mundo en materia de drones militares. Ucrania cuenta ahora con cientos de fabricantes que producen estos aparatos por millones y afirma disponer de un ejército con una experiencia inédita. La guerra en Oriente Próximo puso en evidencia la utilidad de los interceptores, diseñados para destruir en vuelo drones de combate.
Ucrania firma varios acuerdos de cooperación energética con empresas de EEUU
El Ministerio de Energía de Ucrania y su empresa pública gasística y petrolera, Naftogaz, han firmado varios acuerdos de cooperación con empresas del sector de Estados Unidos, informó en sus redes sociales este miércoles el ministro ucraniano del ramo, Denís Shmigal. Uno de los acuerdos, firmado por el ministerio con la empresa estadounidense Aspect Holdings, "facilitará la inversión en el desarrollo de los hidrocarburos" en Ucrania, según Shimgal. El ministro ha informado asimismo de acuerdos de cooperación de Naftogaz con las compañías estadounidenses especializadas en equipamiento de generación de energía Solar Turbines y Baker Hughes. Naftogaz también ha suscrito un memorando con el Instituto Estadounidense del Petróleo para compartir experiencias y buenas prácticas en los campos del petróleo y el gas.
Un diputado ruso de 70 años firma un contrato con el Ejército para combatir en Ucrania
Un diputado de setenta años de la región rusa de Cheliábinsk, en los Urales, ha firmado un contrato con el Ministerio de Defensa del país para ir a combatir a Ucrania. La agencia TASS, ha señalado que se trata de Valeri Filípov, quien ha firmado el contrato este marzo y planea estar en el frente durante un plazo de medio año antes de retomar sus funciones oficiales. El hombre mantendrá su mandato mientras lucha en el frente, según ha confirmado una portavoz del parlamento regional de Cheliábinsk.
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