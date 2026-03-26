Guerra en Irán, última hora en directo | Trump alega que el Ejecutivo iraní no confirma negociaciones por "miedo" a que "su propia gente los mate"

Trump alega que el Ejecutivo iraní no confirma negociaciones por "miedo" a que "su propia gente los mate"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", pero que no lo hacen público porque "creen que su propia gente los matará", ante un proceso negociador que ha aglutinado declaraciones contradictorias en los últimos días, en los que las autoridades iraníes han comenzado por negar cualquier contacto para, más adelante, apuntar a una propuesta de Washington rechazada por Teherán. "Están negociando y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propio pueblo los matará", ha afirmado el mandatario estadounidense en una cena de recaudación de fondos para la campaña de los miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca también ha asegurado que "nunca ha habido un jefe de Estado que deseara ese puesto menos que el de jefe de Estado de Irán", que actualmente es Mojtaba Jamenei, quien ha sucedido como líder supremo a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el primer día de la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel. Trump ha llegado a afirmar que desde Irán le han pedido a él "que sea el próximo líder supremo". "No, gracias, no lo quiero", ha manifestado sobre su posición al respecto.