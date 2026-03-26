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Guerra en Irán, última hora en directo | Trump alega que el Ejecutivo iraní no confirma negociaciones por "miedo" a que "su propia gente los mate"
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
El Ejército de Israel dice haber completado ataques "a gran escala" contra Irán
El Ejército de Israel comunicó en la madrugada del jueves haber finalizado una oleada de ataques "a gran escala" contra varios puntos de Irán, sin especificar más detalles. En un mensaje publicado en su canal de Telegram, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que estos bombardeos se dirigieron contra "infraestructura del régimen del terror iraní" y mencionaron Isfahán, en el centro del país, como uno de sus objetivos. Se desconoce el alcance de los ataques hasta el momento. Isfahán es un punto clave para la infraestructura energética y militar iraní, al albergar una planta de enriquecimiento de uranio. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque conjunto contra Teherán el pasado 28 de febrero, que desencadenó el conflicto actual en Oriente Medio, los bombardeos han sido continuos.
Trump alega que el Ejecutivo iraní no confirma negociaciones por "miedo" a que "su propia gente los mate"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Irán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", pero que no lo hacen público porque "creen que su propia gente los matará", ante un proceso negociador que ha aglutinado declaraciones contradictorias en los últimos días, en los que las autoridades iraníes han comenzado por negar cualquier contacto para, más adelante, apuntar a una propuesta de Washington rechazada por Teherán. "Están negociando y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propio pueblo los matará", ha afirmado el mandatario estadounidense en una cena de recaudación de fondos para la campaña de los miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca también ha asegurado que "nunca ha habido un jefe de Estado que deseara ese puesto menos que el de jefe de Estado de Irán", que actualmente es Mojtaba Jamenei, quien ha sucedido como líder supremo a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el primer día de la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel. Trump ha llegado a afirmar que desde Irán le han pedido a él "que sea el próximo líder supremo". "No, gracias, no lo quiero", ha manifestado sobre su posición al respecto.
Araqchi niega negociaciones con EEUU pero reconoce "mensajes" desde Washington para frenar la guerra
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este miércoles que "no hay negociaciones ni conversaciones" con Estados Unidos para terminar con la guerra abierta por la ofensiva lanzada por el país norteamericano junto a Israel el 28 de febrero, aunque ha reconocido "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo". "Afirmo con absoluta certeza que no ha habido negociaciones ni conversaciones con la parte estadounidense", ha declarado Araqchi en una entrevista con la cadena iraní IRNA, de la que él mismo se ha hecho eco en redes y en la que, por contra, sí ha señalado que "desde hace algunos días, la parte estadounidense ha comenzado a enviar diversos mensajes a través de varios intermediarios".
Emiratos Árabes Unidos afirma estar respondiendo a ataques con drones y misiles de Irán
Emiratos Árabes Unidos declaró el jueves que estaba respondiendo a ataques con drones y misiles provenientes de Irán, en el vigésimo séptimo día de la guerra en Oriente Medio. "Las defensas aéreas están respondiendo a las amenazas de misiles y drones de Irán", informó el Ministerio de Defensa de los EAU a través de la cadena X.
La portavoz de Trump advierte a Irán: “El presidente no echa faroles y está preparado para desatar el infierno”
En medio de la bruma que rodea a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el plan de 15 puntos que Donald Trump ha presentado a Teherán para ese diálogo, la Casa Blanca ha lanzado este miércoles un mensaje doble en el que se combina una apuesta por la diplomacia y la amenaza de “desatar el infierno”.
Wall Street cierra en números verdes por la caída de precios del petróleo
La Bolsa de Nueva York terminó en cifras verdes el miércoles, impulsada por la caída de los precios del petróleo y las perspectivas de avances diplomáticos en la guerra en Medio Oriente. El Dow Jones subió un 0,66%, el Nasdaq avanzó un 0,77% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,54%. "Los mercados accionarios continúan con su rebote gracias a las negociaciones positivas con Teherán, que refuerzan la esperanza de que un cese al fuego sea inminente", dijo José Torres, de Interactive Brokers. Los diálogos con Irán continúan, aseguró este miércoles la Casa Blanca, al advertir sin embargo que el presidente Donald Trump "desatará el infierno" si Teherán no acepta un acuerdo."Los inversores se aferran ahora mismo a la más mínima noticia alentadora", dijo a la AFP Jack Ablin, de Cresset.
Hizbulá informa de intensos choques con Israel y reivindica la destrucción de ocho tanques
El grupo chií Hizbulá aseguró este miércoles que se encuentra en medio de intensos enfrentamientos con el Ejército israelí en Taybeh, en el sur del Líbano, uno de los principales puntos de confrontación entre las partes y donde dice haber destruido ocho de sus tanques. Según un comunicado emitido por el movimiento, sus combatientes pudieron destruir al menos ocho tanques israelíes en esa localidad cercana a la frontera de facto, posteriormente, también estallaron enfrentamientos en las inmediaciones del pueblo meridional de Al Qantara. "Después de que una fuerza blindada del Ejército israelí enemigo avanzara desde la localidad de Taybeh hacia la entrada de la localidad de Al Qantara, los combatientes de la Resistencia Islámica se enfrentaron con ella (...) y atacaron con misiles desde poca distancia una excavadora D9", afirmó Hizbulá en otra nota.
Canadá quiere reducir las tensiones en Oriente Medio y asegurar el flujo comercial
La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó este miércoles que Canadá "sigue comprometida en avanzar en el diálogo, bajar las tensiones y asegurar el libre flujo comercial" ante la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán. Anand, que se encuentra en París para participar en una reunión de ministros de Exteriores del G7 que tratará, entre otros temas, el conflicto en Oriente Medio, añadió en una conferencia de prensa virtual con periodistas en Canadá que Ottawa no ha tomado todavía ninguna decisión sobre cómo ayudar a garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz. "No se ha tomado ninguna decisión específica", dijo Anand para añadir a continuación que Canadá "sigue en estrecho contacto" con sus aliados sobre sus necesidades directas de seguridad.
Irán dice que "no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo"
Irán "no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo", afirmó el miércoles por la noche el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, sobre las conversaciones mencionadas por el presidente estadounidense Donald Trump en los últimos dos días, pero desmentidas por Teherán. Que Estados Unidos "hable de negociaciones ahora es un reconocimiento de derrota" por parte de Washington, estimó también el jefe de la diplomacia iraní en declaraciones a la televisión estatal. La República Islámica quiere "poner fin a la guerra con sus propias condiciones", "de tal manera que no vuelva a repetirse nunca más", añadió Araqchi.
Irán reitera que el estrecho de Ormuz está "cerrado únicamente a los enemigos"
El estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, está "cerrado únicamente a los enemigos", afirmó este miércoles por la noche el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi. El paso, "desde nuestro punto de vista, no está completamente cerrado, está cerrado únicamente a los enemigos", afirmó en la televisión estatal. El canciller añadió que no hay "ninguna razón para dejar pasar los barcos" de los "enemigos y de sus aliados". El ejército iraní ya ha "asegurado un paso seguro" a los barcos de los países amigos, subrayó.
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