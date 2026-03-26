Guerra en Irán, última hora en directo | Trump alega que el Ejecutivo iraní no confirma negociaciones por "miedo" a que "su propia gente los mate"

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Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

Un hombre palestino salta sobre los restos de un misil iraní en el pueblo de Hares, Cisjordania, el 24 de marzo de 2026. La guerra en Oriente Medio se ha intensificado tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán

Un hombre palestino salta sobre los restos de un misil iraní en el pueblo de Hares, Cisjordania, el 24 de marzo de 2026. La guerra en Oriente Medio se ha intensificado tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán / JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

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