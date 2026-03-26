Última hora del caso Epstein, en directo: el banco Edmond de Rothschild, registrado en París

Registros en el banco Edmond de Rothschild, en París

El banco Edmond de Rothschild fue objeto de un registro el viernes en París en el marco de una investigación financiera relacionada con los casos Epstein, que apunta especialmente a uno de sus antiguos empleados, el diplomático francés Fabrice Aidan.

Este registro se llevó a cabo en la sede del banco en París en presencia de su directora general, Ariane de Rothschild, en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), indicaron el martes fuentes cercanas al caso a la AFP.

Las investigaciones han sido confiadas a la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF). Se centran “especialmente” en los “delitos de corrupción pasiva de agente público extranjero y complicidad en este delito, señalando en particular a Fabrice Aidan”, confirmó por la tarde el fiscal financiero, Pascal Prache.

El diplomático Fabrice Aidan, citado en numerosas ocasiones en los expedientes relacionados con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, trabajó en Edmond de Rothschild entre 2014 y 2016 antes de incorporarse al grupo energético Engie, que puso fin a sus funciones a mediados de marzo.