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Justicia reparativa

La ONU declara trata de esclavos africanos como "el crimen más grave contra la humanidad"

La resolución fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor y solo tres en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina

El secretario general, António Guterres, hablando en la sesión conmemorativa de la Asamblea General para marcar la abolición de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos este miércoles en la sede del organismo internacional en Nueva York

El secretario general, António Guterres, hablando en la sesión conmemorativa de la Asamblea General para marcar la abolición de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos este miércoles en la sede del organismo internacional en Nueva York / Manuel Elías / EFE

AFP

Nueva York
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Asamblea General de la ONU declaró el miércoles a la trata de esclavos africanos como "el crimen más grave contra la humanidad", una causa defendida por Ghana, que espera abrir camino hacia la sanación y posibles reparaciones.

La resolución fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) y 52 abstenciones (entre ellas Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea).

El texto declaró "la trata de africanos esclavizados y la esclavización cosificada y racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad".

También destacó el legado de la esclavitud a través de "la persistencia de la discriminación racial y el neocolonialismo" en la sociedad actual.

"Fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades", dijo António Guterres, secretario general de la ONU.

El presidente de Ghana, John Mahama, asistió a la sede de Naciones Unidas para respaldar la votación. Mahama es uno de los principales defensores de las medidas de reparación por la esclavitud en la Unión Africana.

"La adopción de esta resolución sirve como una garantía contra el olvido", dijo el mandatario africano.

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La resolución, más allá del reconocimiento, solicitó a las naciones involucradas en el tráfico de esclavos a que participen en procesos de justicia restaurativa.

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