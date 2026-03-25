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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Moldavia decreta la emergencia en el sector energético tras ataques rusos en Ucrania
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Moldavia decreta la emergencia en el sector energético tras ataques rusos en Ucrania
Moldavia decretó el martes el estado de emergencia en el sector energético por 60 días a partir del miércoles, después de la interrupción de un suministro clave de electricidad procedente de Europa a raíz de ataques rusos en Ucrania. El Parlamento ratificó la medida, adoptada durante el día en el marco de una reunión de urgencia del gobierno. El primer ministro Alexandru Munteanu llamó a la población a "evitar todo consumo innecesario (de energía), en particular en las horas punta" y a "mantenerse unida", según el mismo comunicado. Moldavia, una antigua república soviética, importa la mayor parte de su electricidad de Rumanía a través de una línea eléctrica que pasa por el sur de Ucrania. Según las autoridades moldavas, se identificaron drones que cayeron en Ucrania cerca de esta línea y son necesarias "operaciones de desminado" antes de que puedan efectuarse las reparaciones, sin una estimación del tiempo que se requerirá.
Rusia lanza uno de los mayores ataques contra Ucrania en pleno día
Rusia lanzó el martes uno de sus mayores ataques en pleno día contra Ucrania, con más de 400 drones que dejaron al menos tres muertos y alcanzaron el centro histórico de Leópolis, lejos del frente, tras una noche marcada por letales bombardeos. "A una escala así, es casi una primera vez. No recuerdo que haya habido bombardeos en pleno día con un número tan importante de drones", declaró a la AFP Yuri Ignat, un portavoz de la fuerza aérea ucraniana, que dio cuenta de "400 drones" registrados entre las 09h00 y las 16h00. En 25 horas, la fuerza aérea ucraniana contabilizó casi un millar de drones rusos lanzados contra el país vecino. Los bombardeos causaron víctimas y daños a cientos de kilómetros del frente en el que combaten desde febrero de 2022 las tropas de Kiev y de Moscú. Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en la ciudad de Ivano-Frankivsk (oeste), indicó la jefa de la administración regional, Svitlana Onishchuk, según la cual una decena de edificios residenciales y una unidad de maternidad resultaron dañados.
Rusia ataca el centro de Leópolis, incluido un sitio protegido por la Unesco
Rusia atacó este martes a plena luz del día el centro de Leópolis, una ciudad ucraniana situada a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, en un bombardeo en el que resultaron heridas al menos 13 personas y que dañó un edificio protegido por la Unesco, informaron las autoridades locales. El ataque provocó un incendio en la parte superior de edificios residenciales de tres plantas situados en el recinto de la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, y del histórico monasterio bernardino, reveló el alcalde Andrí Sadoví en sus redes sociales. Otro dron impactó en los pisos superiores de un edificio residencial de nueve plantas en el distrito de Sykhiv, mientras fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado cayeron en una calle concurrida cerca del centro. El jefe de la Administración Militar Regional, Maksim Kozitskyi, señaló por su parte que al menos una vivienda privada y objetos de infraestructura crítica también fueron alcanzados en otras tres partes de la provincia.
Alemania y España detienen a sospechosos de espionaje para Rusia
Un ucraniano y una rumana sospechosos de espiar para los servicios de inteligencia rusos fueron arrestados en España y Alemania, informó este martes la fiscalía alemana. Se les acusa de vigilar a una persona que suministraba drones a Ucrania, un país en guerra con Rusia desde que fue invadido a gran escala en febrero de 2022, precisó. "A partir de diciembre de 2025, (el ucraniano) Serguéi N., que actúa por cuenta de un servicio de inteligencia ruso, espió en Alemania a una persona que entrega drones y piezas de repuesto a Ucrania" y cuando "se mudó a España, (la rumana) Alla S. retomó su misión", afirma la fiscalía en un comunicado. Según la misma fuente, el hombre fue detenido por policías españoles, en virtud de una orden de arresto europea. Se había instalado hace poco en Elda, en la región de Alicante.
Bruselas destina 250.000 euros para la protección de archivos y obras de arte en Ucrania
El comisario europeo de Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha anunciado este martes que el Ejecutivo europeo movilizará 250.000 euros adicionales dentro de su iniciativa Equipo Europa para garantizar la protección de lugares culturales, archivos y obras de arte de los efectos de la guerra en Ucrania. En una rueda de prensa desde Bruselas, el comisario de origen maltés ha detallado que la Comisión aumentará su apoyo a Equipo Europea, que ya lleva a cabo 76 acciones de 24 estados miembro de la UE para ayudar a Ucrania, a la que se suma esta adicional para fortalecer su capacidad en la gestión de riesgos de desastres y crisis.
Lituania confirma que el dron que explotó cerca de la frontera de Bielorrusia es de origen ucraniano
Las autoridades de Lituania han confirmado que el dron que cayó y explotó en Varèna, cerca de la frontera con Bielorrusia, es de origen ucraniano y se encuadra en las maniobras contra Rusia en el contexto de la guerra. "El dron que cruzó nuestro espacio aéreo y voló hacia el distrito de Varèna era un dron ucraniano y está relacionado con la operación que los ucranianos estaban llevando a cabo esa noche, dirigida contra Rusia", ha afirmado la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, en declaraciones a la prensa tras la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional centrada en el episodio de la madrugada del lunes. En este sentido, ha apuntado que el incidente está relacioando con un "dron extraviado", que cruzó hasta territorio lituano, cerca de la frontera con Bielorrusia, ha informado la cadena lituana LRT.
El OIEA confirma un nuevo corte de conexión de una de las líneas externas de la central de Zaporiyia
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado un nuevo corte de la conexión de una de las líneas externas de alimentación de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa y bajo control ruso desde las primeras etapas de la invasión. "La central nuclear de Zaporiyia ha perdido hoy la conexión con la línea Dniprovskaya, lo que la deja dependiendo de una única línea de respaldo para el suministro eléctrico externo", ha señalado el organismo internacional a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Así, el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha indicado que hay ya discusiones en marcha para intentar pactar un nuevo alto el fuego local para permitir trabajos de reparación en la línea. "El OIEA está supervisando la situación en la central nuclear de Zaporiyia", ha zanjado.
Zelenski pide garantías de seguridad a EE.UU. y una reunión con Putin para acercar la paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en la necesidad de que EEUU ofrezca antes de que se firme cualquier acuerdo de paz garantías de seguridad, tras ser informado por sus negociadores de los resultados de la reunión del fin de semana en Miami con los mediadores de la Casa Blanca. Así, Zelenski ha vuelto a reclamar una reunión "de líderes" con el presidente ruso, Vladímir Putin, para resolver los principales desencuentros entre las partes que impiden ahora que termine la guerra.
Sin embargo, el presidente ucraniano no ha hablado de ninguna fecha concreta para la próxima reunión trilateral entre ucranianos, estadounidenses y rusos. Esta nueva ronda de contactos debía haberse celebrado a principios de mes pero fue aplazada por el comienzo de la guerra en Oriente Medio. "El equipo (negociador) informó de lo que se habló en la reunión de Florida: puntos, oportunidades y retos. Lo más importante es desarrollar garantías de seguridad de forma que pueda avanzarse hacia el final de la guerra. La seguridad es la clave de la paz", ha señalado en sus redes sociales Zelenski.
Rusia inicia el lanzamiento al espacio de su propio Starlink
La empresa rusa BURO 1440 lanzó la pasada noche 16 satélites del sistema de telecomunicaciones Rassvet, considerado el análogo ruso de Starlink. "Tras alcanzar su órbita de referencia, los satélites se separaron con éxito del vehículo de lanzamiento y quedaron bajo el control del Centro de Control de la Misión BURO 1440", ha informado la empresa a través de Telegram.
El lanzamiento tuvo lugar anoche a las 20:24 (hora Moscú). Próximamente se espera que se realicen las pruebas de los sistemas a bordo y el traslado a la órbita objetivo. "El lanzamiento de los primeros satélites de la constelación marca la transición de la fase experimental a la creación de un servicio de comunicaciones", explican.
Un dron ucraniano perdido que debía dirigirse a Rusia se estrella en Lituania
Este martes la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha declrado que el dron estrellado la víspera en un lago en Lituania era un vehículo aéreo no tripulado ucraniano que se perdió, probablemente parte de una operación contra el puerto petrolero ruso de Primorsk, cerca de San Petersburgo. "Hoy ya podemos decir que el dron que cruzó nuestro espacio aéreo y voló hacia el distrito de Varena era un dron ucraniano y está relacionado con la operación que los ucranianos llevaban a cabo contra Rusia", ha afirmado en una rueda de prensa.
En esta línea, Ruginiene ha subrayado que el accidente del dron en Lituania, que entró en el país báltico por Bielorrusia, fue un efecto colateral de la guerra de Rusia contra Ucrania. "Debemos afirmar claramente que esto no es un incidente local, forma parte de una realidad de seguridad más amplia, y la continua agresión de Rusia contra Ucrania ha generado riesgos adicionales para toda la región, y los incidentes de esta naturaleza son cada vez más difíciles de prever", ha señalado.
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