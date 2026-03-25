Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Moldavia decreta la emergencia en el sector energético tras ataques rusos en Ucrania

Zelenski pide garantías de seguridad a EE.UU. y una reunión con Putin para acercar la paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en la necesidad de que EEUU ofrezca antes de que se firme cualquier acuerdo de paz garantías de seguridad, tras ser informado por sus negociadores de los resultados de la reunión del fin de semana en Miami con los mediadores de la Casa Blanca. Así, Zelenski ha vuelto a reclamar una reunión "de líderes" con el presidente ruso, Vladímir Putin, para resolver los principales desencuentros entre las partes que impiden ahora que termine la guerra.

Sin embargo, el presidente ucraniano no ha hablado de ninguna fecha concreta para la próxima reunión trilateral entre ucranianos, estadounidenses y rusos. Esta nueva ronda de contactos debía haberse celebrado a principios de mes pero fue aplazada por el comienzo de la guerra en Oriente Medio. "El equipo (negociador) informó de lo que se habló en la reunión de Florida: puntos, oportunidades y retos. Lo más importante es desarrollar garantías de seguridad de forma que pueda avanzarse hacia el final de la guerra. La seguridad es la clave de la paz", ha señalado en sus redes sociales Zelenski.