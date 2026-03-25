Guerra en Irán, en directo, última hora de los ataques | Qatar apoya las negociaciones de paz en Irán pero niega estar mediando entre EEUU e Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Filipinas refuerza despliegue policial tras decretar el estado de emergencia energética Filipinas, que vive este miércoles su primer día bajo el estado nacional de emergencia energética ante la escasez de suministro derivada de la guerra en Oriente Medio, ha reforzado su despliegue policial con dispositivos para proteger instalaciones clave y mantener el orden público. Las fuerzas de seguridad de todo el país han sido puestas en "alerta reforzada" y el jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), el general Jose Melencio Nartatez Jr., afirmó que el cuerpo está preparado para asegurar instalaciones clave, infraestructuras críticas y comunidades, así como para "vigilar y abordar actividades que puedan alterar el orden público". Así lo recogió la cadena ABS-CBN, después de que, la víspera, casi entrada la noche, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declarara el estado nacional de emergencia energética al firmar una orden ejecutiva aludiendo al "peligro inminente que se cierne sobre la disponibilidad y la estabilidad del suministro energético del país", en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El estrecho de Ormuz Según el NYT, el jefe del Ejército paquistaní, Syed Asim Munir, desempeña un papel clave como canal de comunicación entre las partes, mientras otros países de la región promueven contactos diplomáticos, sin que por ahora haya señales claras de una desescalada inmediata. Trump anunció el lunes que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Teherán. Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

Seguridad en las rutas energéticas Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, según The New York Times, que cita a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas. De acuerdo con el diario, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Administración del presidente, Donald Trump, por abrir una vía de salida al conflicto, aunque por el momento no está claro hasta qué punto Teherán ha considerado el documento ni si cuenta con el respaldo de Israel. Las fuentes anónimas citadas por The New York Times señalaron que el plan fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, en un contexto marcado por semanas de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. El rotativo añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

Los precios del petróleo caen casi 6% luego de que Trump presentara plan de paz a Irán El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% este miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán. Hacia las 02H10 GMT, el Brent del mar del Norte bajaba un 6,3% hasta 97,90 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,2% hasta situarse en 87,52 dólares. En los mercados asiáticos, el índice Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur subieron cerca de 3%. También operaron en terreno positivo las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington y Taipéi.

Irak convoca a representantes de EEUU e Irán en protesta por ataques contra milicias proiraníes y fuerzas kurdas El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha decidido este martes convocar a los representantes diplomáticos de Estados Unidos e Irán, en protesta por los ataques de Washington contra las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y los de Teherán contra las fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí, que han dejado más de una decena de muertos en total. Así lo ha anunciado su oficina en un extenso comunicado difundido en redes sociales al término de la reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional, presidido por Al Sudani y convocado después de sendos ataques mortales. El organismo ha decidido "convocar al encargado de negocios de Estados Unidos" en Bagdad, Joshua Harris, para protestar por la muerte de al menos 15 miembros de la coalición de milicias iraquíes proiraníes FMP --parte del aparato de seguridad iraquí--, incluido uno de sus comandantes, en un bombardeo achacado al país norteamericano contra una de sus posiciones en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak.

Trump dice que negocia con Irán "ahora mismo" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que negocia con Irán para poner fin a la guerra "ahora mismo", a pesar de que Teherán no lo ha confirmado e Israel promete seguir con su ofensiva militar. El mandatario republicano asegura que Irán le hizo un "regalo muy grande" sobre los hidrocarburos y el estrecho de Ormuz, lo que le hace pensar que habla con las personas adecuadas en Teherán para poner fin a la guerra. El críptico anuncio se produjo un día después de que Trump pospusiera inesperadamente "cinco días" los ataques a las centrales eléctricas de Irán que amenazaba con llevar a cabo y dijera que Washington estaba en negociaciones con altos cargos, sin especificar quiénes.

El Papa pide un alto el fuego en Oriente Medio El papa León XIV pidió el martes un alto el fuego en la guerra de Oriente Medio, e instó a las partes enfrentadas a entablar negociaciones. "Quiero renovar mi llamamiento a un alto el fuego, a trabajar por la paz, pero no con las armas sino con el diálogo", declaró el Papa a periodistas al salir de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, rumbo al Vaticano. "El odio va en aumento, la violencia es cada vez peor, hay más de un millón de desplazados, tantos muertos", señaló. "Queremos rezar por la paz, pero invito a todas las autoridades a trabajar de verdad por el diálogo", apuntó. León XIV, el primer papa estadounidense, ha condenado repetidamente la guerra y ha pedido diálogo. Pero el pontífice de 70 años ha sido cauto en sus declaraciones desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que desencadenaron la guerra. Ha evitado mencionar a ninguna de las partes en sus condenas y llamamientos a la paz.

Araqchi aplaude las palabras del presidente alemán, que considera la guerra en Irán como un "error garrafal" El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, ha celebrado este martes las palabras del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que ha calificado la guerra en el país asiático de "error político garrafal" y la ha considerado "contraria al Derecho Internacional" "El Derecho Internacional está muerto en la práctica, impulsado por el doble rasero occidental respecto a Gaza frente a Ucrania y el silencio ante la agresión israelí-estadounidense contra Irán", ha señalado en redes sociales, donde ha querido "reconocer el mérito del presidente Steinmeier por condenar las violaciones contra los iraníes". El jefe de la diplomacia iraní ha incidido en el mismo mensaje que "quienes valoran el Estado de derecho también deberían alzar la voz".

El Brent vuelve a superar los USD 100 por barril y Wall Street cede terreno Los precios del petróleo subieron el martes en medio de la cautela de los operadores ante la perspectiva de un acuerdo negociado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Las bolsas europeas se mantuvieron en gran medida estables, mientras los principales índices de Wall Street cedieron terreno tras las fuertes ganancias de la víspera. El lunes el mercado bursátil se vio impulsado por las declaraciones del presidente Donald Trump de que Estados Unidos mantenía conversaciones "muy buenas" con Irán y su anuncio de que suspendía los ataques previstos contra la infraestructura energética de la república islámica. Las bolsas asiáticas recogieron el fuerte avance el martes, pero el rebote se desinfló en las sesiones europea y estadounidense. Las plazas en Europa cerraron con ganancias leves o pérdidas marginales: París +0,23%, Londres +0,72%, Milán +0,42% y Madrid +0,18%. Fráncfort, en cambio, terminó con una caída de 0,07%. En Nueva York, el Dow Jones cayó un 0,18%, el Nasdaq perdió un 0,84% y el ampliado S&P 500 cedió un 0,37%.