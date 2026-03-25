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Guerra en Irán, en directo, última hora de los ataques | Qatar apoya las negociaciones de paz en Irán pero niega estar mediando entre EEUU e Irán

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

Equipos de rescate en Irán.

Equipos de rescate en Irán. / MEDIA LUNA ROJA DE IRÁN

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

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