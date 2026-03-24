Israel mantendrá el control del sur del Líbano y no permitirá el retorno de la población, según el ministro de Defensa

Israel quiere el sur del Líbano. Así lo ha expresado el ministro de Defensa, Israel Katz, este martes. Un día después de que el titular de Finanzas, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich, defendiera que la nueva frontera israelí tiene que situarse en el río libanés Litani, Katz ha declarado que el Ejército mantendrá el control del sur del país vecino hasta ese punto de demarcación, a 30 kilómetros de la frontera con Israel. A su vez, ha dicho que las tropas impedirán el retorno de los residentes de esa zona, que supone más de un 10% del territorio libanés. El ministro alega motivos de seguridad para el norte de Israel, mientras acusa al Gobierno del país de los cedros de no haber desarmado a Hezbolá y promete continuar las operaciones contra el grupo.

Israel importa así el modelo de Gaza al sur del Líbano, una zona que ya había sido previamente ocupada por Tel Aviv desde 1982 hasta el año 2000. "Prometimos brindar seguridad a los residentes del norte, y eso es lo que haremos", ha dicho Katz. Según el ministro, la seguridad de su ciudadanía en las aldeas fronterizas depende directamente de la presencia de población libanesa a su lado de la frontera. "Cientos de miles de residentes del sur del Líbano que evacuaron hacia el norte no podrán regresar al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte [de Israel]", ha declarado durante una reunión con el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, y otros altos mandos. También ha celebrado que todos los puentes sobre el río Litani "han sido dinamitados", alegando sin pruebas que habían sido utilizados por Hezbolá para trasladar operativos y armas al sur del Líbano.

Noche intensa en Dahiye

"Las fuerzas israelíes controlarán los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani", ha añadido. Los ataques han continuado a lo largo de las últimas horas en esa zona y también en los suburbios sureños de la capital libanesa. Conocidos como Dahiye en árabe, han vivido una de las noches más duras en lo que va de guerra con siete bombardeos israelíes. En los suburbios al este de la capital, que no están bajo control de Hezbolá, han muerto dos personas en lo que parecen ser asesinatos selectivos por parte de Israel. También la capital israelí, Tel Aviv, ha sufrido el impacto de un mísil iraní que ha provocado seis heridos y ha causado elevados niveles de destrucción en una zona residencial.

A su vez, el Gobierno libanés continúa su cerco contra Hezbolá. Este martes las autoridades han declarado persona non grata al embajador de Irán en el país y le han ordenado que abandone el país antes del domingo. "Hoy he dado instrucciones al secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Emigrantes para que convoque al Encargado de Negocios iraní en el Líbano, le informe de la decisión de retirar el acuerdo para el embajador iraní designado, Mohammad Reza Shibani, lo declare persona non grata y le solicite que abandone el territorio libanés a más tardar el 29 de marzo de 2026", ha escrito el ministro de Asuntos Exteriores libanés, Youssef Raggi, en X. Hace unos días también exigió la salida de todos los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní del territorio libanés. La crisis humanitaria que afecta al país de los cedros ha provocado el desplazamiento de un millón de personas, y la muerte de 1.039 en ataques aéreos israelíes.